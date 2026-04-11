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NBA｜勒邦占士最後餘暉 居利成小球時代最後榮光

籃球天地
更新時間：08:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-11 HKT

若要提到NBA史上其中一段最精彩的宿敵對決，必須要提到2015-18年的騎勇大戰，然而最精彩的故事都有終結的一日，當年2支球隊的主力勒邦占士(LeBron James)和史堤芬居利(Stephen Curry)都開步入生涯末年，仍代表着他們的時代迎來終結的一日。

「小皇帝」退位 占士來年去留成焦點

「小皇帝」占士在熱火3巨頭時期為球隊帶來2個總冠軍，之後回歸騎士更帶來近年最精彩的宿敵對決騎勇大戰，而在2015-16賽季更在總決賽落後1:3下帶領騎士歷史性反勝，和勇士打滿7場終兌現承諾，為克里夫蘭帶來一個總冠軍，其後加盟湖人亦為紫金軍團相隔多年重奪總冠軍。

而41歲的占士現效力湖人，今年步入生涯第23個賽季，這位4季總冠軍兼聯盟歷史得分王，作為現役最年長的球員今年他的表現亦有所下滑，季初已受坐骨神經痛影響休息近2個月，截至4月7日他場均可交出20.8分、6.1籃板和7.1助攻，連續21年的全明星正選記錄亦遭中斷，而目前占士亦並未透露來季去向，但也普遍認為這位一代巨星的時代亦即將結束。

勇士小球戰術神奇不再 居利成最後榮光

勇士在2012-19期間由居利領軍，夥拍奇利湯遜(Klay Thompson)組成「浪花兄弟」為NBA掀起一場進攻革命，在居爾(Steve Kerr)的「電梯門」戰術搭配下打開小球時代，並建立起勇士皇朝，在2015-19年期間3奪總冠軍，居利更在2021-22賽季帶領勇士爆冷奪冠，兼收生涯首個FMVP。

然而當年的皇朝組合如今除了居利和格連(Draymond Green)外已分崩離析只，奇利湯遜(Klay Thompson)他投亦表示「浪花兄弟」的時代結束，現年38歲的居利雖然仍能投出高難度3分，並交出27.3分、4.8助攻的表現，但「咖喱仔」今季受傷病困擾，月初因傷休戰近2個月最近才復出，另外戰術上小球戰術亦開始不再奏效，導致勇士今季表現亦大幅下滑，如今居利作為小球時代的標誌性人物亦預示着一個時代步向終結。

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