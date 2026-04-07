NBA｜活塞當家核心復出在望 根寧咸康復進度理想冀趕及季後賽披甲
更新時間：17:48 2026-04-07 HKT
發佈時間：17:48 2026-04-07 HKT
發佈時間：17:48 2026-04-07 HKT
隨著季後賽步步進逼，底特律活塞迎來利好消息！球隊當家根寧咸（Cade Cunningham）在周一晚以107:123不敵奧蘭多魔術一戰中，賽前狀態一度被提升為「上陣成疑」，雖然最終依然宣告缺陣，但這跡象顯示這位當家球星距離重返賽場已越來越近。
根寧咸自3月19日因左肺氣胸（俗稱爆肺）缺陣至今，目前已正式進入復出程序。活塞主教練畢卡史達夫（J.B. Bickerstaff）交代了兩人的最新情況：「他的康復進度相當理想，每天能應付的訓練量都在增加。面對這類傷患，關鍵始終在於身體翌日的反應。我不想言之過早，但目前為止一切順利，他們正朝著正確的方向邁進。」經歷周一的敗仗後，活塞在常規賽僅餘下3場賽事。畢卡史達夫對根寧咸能在季後賽開打前重返戰陣抱樂觀態度。
事實上，儘管近期缺少了根寧咸這位核心大將，活塞的戰績依然亮眼。球隊在上周六擊敗費城76人後，已提前鎖定東岸頭號種子的席位。在受傷前，根寧咸場均交出24.5分及9.9次助攻，帶領活塞成為東岸最具統治力的球隊，如今球隊「一哥」復出在望，勢必為活塞的爭標之路注下強心針。
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