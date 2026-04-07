NBA｜約基治35分「大三元」救主 金塊絕地反擊加時退拓荒者奪9連勝

丹佛金塊周一晚在常規賽上演大逆轉取勝！憑藉當家球星約基治（Nikola Jokic）交出35分、13個籃板及13次助攻的「三雙」統治級數據，金塊在第四節一度落後16分的劣勢下力挽狂瀾，最終經過加時以137:132擊退波特蘭拓荒者，反超湖人升上西岸第3。

NIKOLA JOKIĆ DOMINATES IN DENVER'S COMEBACK WIN 🚨



35 points

14 boards

13 assists

5 steals



9 STRAIGHT WINS for the @nuggets... as Joker becomes the first player with multiple 35/10/10/5 games since 1973-74! pic.twitter.com/BQ80swgFc6 — NBA (@NBA) April 7, 2026

拓荒者今仗其實大部份時間佔優，半場一度領先14分，第三節尾段更將優勢擴大至96:78。球隊外線手感火熱，全場轟入破隊史紀錄的25記三分球，其中卡馬拉（Toumani Camara）個人包辦8球，狂飆30分；隊友阿夫迪查（Deni Avdija）亦貢獻26分，包括14罰13中，助球隊在第四節剩下8分13秒時，仍以115:99遙遙領先。

然而，金塊複製了上周六加時險勝馬刺的劇本。約基治在第四節獨取10分吹響反攻號角，帶領球隊打出一波21:5的攻勢追至僅落後1分。雖然阿夫迪查兩罰全中為拓荒者稍稍止血（123:120），但全場交出23分的艾朗哥頓（Aaron Gordon）在法定時間剩下1分12秒時命中底角三分扳平。其後阿夫迪查三分失手，哥頓隨即命中底線中距離，助金塊反超125:123。阿夫迪查在剩餘20秒時上籃將功補過追平，而約基治壓哨絕殺未能命中，比賽需進入加時。

進入加時賽，金塊氣勢如虹，哥頓與梅利先後轟入三分球，迅速建立6分優勢。梅利（Jamal Murray）隨後再靠兩記罰球及入樽將比分拉開至135:128，最後更妙傳約基治上籃「埋齋」，徹底粉碎拓荒者的贏波希望。除了錄得個人今季第33次「三雙」的約基治外，後衛梅利亦功不可沒，全場攻入20分，當中7分來自關鍵的加時階段。金塊贏波後豪取季內最長的9連勝，目前戰績來到51勝28負，以半場勝差壓過受傷病困擾的洛杉磯湖人（50勝28負），微升上西岸第3位。