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NBA｜「皇兒」布朗尼傳球失誤 「小皇帝」占士即場皺眉教仔

籃球天地
更新時間：18:10 2026-04-06 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-06 HKT

湖人周日作客鬥獨行俠，雖然紫金軍團有勒邦占士(LeBron James)攻入30分，但在缺少其他火力點下，仍以128:134告負，但過程中出現插曲，因布朗尼(Bronny James)傳給占士但遭攔截造成失誤，占士隨即即場「教仔」。

布朗尼上陣13分鐘攻入4分外加1籃板1助攻2抄截。AFP
布朗尼上陣13分鐘攻入4分外加1籃板1助攻2抄截。AFP
布朗尼「父子聯動」失誤，占士即場教仔打波。AFP
布朗尼「父子聯動」失誤，占士即場教仔打波。AFP

布朗尼「父子聯動」失誤 占士即場教仔打波

插曲發生在第三節中段，占士和布朗尼同在場上，而當時「小皇帝」已卡好位置準備接應「皇兒」傳球，但布朗尼選擇高傳而遭對手破壞，而未能成功接球的占士則皺眉並手口並用地叫布朗尼應該傳彈地波。而今戰布朗尼上陣13分鐘攻入4分外加1籃板1助攻2抄截，而最近湖人亦傷兵滿營加上踏入常規賽最後階段，布朗尼有望在這個時間點獲更多出場機會。
 

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