NBA｜湖人爆發傷兵潮季後賽添陰霾 里夫斯拉傷例行賽提早收咧
更新時間：15:55 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:55 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:55 2026-04-05 HKT
湖人最近可謂「屋漏偏逢連夜雨」，繼周五宣佈當積(Luka Doncic)因傷至少需休兵至例行賽結束，周六再宣佈里夫斯(Austin Reaves)因左腹斜肌2級拉傷，又一主力例行賽提早「收咧」，亦為紫金軍團今季的季後賽之路增添未知之數。
里夫斯、當積齊傷出 要41歲占士「頂住先」
當積在周四對雷霆一戰中傷出，其後確定左腿筋2級拉傷，宣佈例行賽報銷，根據過往類似案例最短需要休息22日，周六再傳惡耗，宣佈里夫斯因傷例行賽「收咧」，據指他同樣在對雷霆一戰中受傷，第一次檢查更「擺烏龍」檢查錯位置，第二次才照正確位置，據報預計將會缺席4-6周，意味着這名湖人火力點之一或缺席季後賽首輪，加上當積亦未知歸期，為湖爭冠之路添陰霾，並需要陣中老將占士在2位主力休養下獨力支撐。
主帥雷迪克(JJ Redick)則表示球隊必然在戰術上需要作出調整，會由占士(LeBron James)為核心並繼續以搶下三號種子為目標：「我們的目標是搶下西岸第三種子，並贏得首輪季後賽，就戰術層面而言，我們肯定要打得不一樣，我們還是有足夠的配置透過占士、八村壘(Rui Hachimura)和艾頓(Deandre Ayton)來組織進攻。」目前湖人雖然位列西岸第3，但與排第4的金塊勝負差僅0.5，第3種子席位及及可危。
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