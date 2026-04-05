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NBA｜班馬鬥約基治演中鋒大戰 金塊加時136:134斷馬刺11連勝

籃球天地
更新時間：12:09 2026-04-05 HKT
發佈時間：12:09 2026-04-05 HKT

NBA周六上演現役最強中鋒大戰，由約基治(Nikola Jokic)帶領的金塊主場迎戰雲班耶馬(Victor Wmebanyama)率領的馬刺，雖然雲班耶馬今戰延續好手感打出34分18籃板的表現，但主隊憑着轟入40分的約基治尾段挺身而出下，在加時以136:134中止馬刺的11連勝。

「外星人」大戰「小丑」 約基治轟40分率金塊險勝馬刺

今戰馬刺實際上大部分時間較為佔優，打完上半場亦以72:65領先，直至末角節還剩9分鐘亦以11分領先，但金塊在約基治上陣後隨即風雲色變，最後1分鐘在落後6分下，助攻卡梅隆莊遜(Cameron Johnson)打入「4分打」，之後在讀秒階段更助攻艾朗哥頓(Aaron Gordon)灌籃追平，並將比賽拖入加時賽，「小丑」延續好手感在連入2球關鍵入球下助力金塊以136:134擊退馬刺。

今戰2大MVP候選中鋒正面對決，「外星人」雲班耶馬交出34分18籃板7籃板5阻攻的攻守兼備的表現，他受訪表示：「我認為這是一場精彩的比賽，很有趣，是其中一場我打過正精彩的比賽，真希望我們能贏下比賽，對手是一支爭冠球隊，今場對我們而言是一場很好的鍛煉。」

而約基治則轟入40分外加8籃板13助攻，他受訪說：「這個時代的球迷的幸運，NBA有眾多極具天賦和能力的球手上演的對決戲碼，我享受對上不同對手的對決，對上Wemby與其他球員沒什麼不同，對我而言也是一場比賽，但今場也是很有趣，而我也樂在其中。
 

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