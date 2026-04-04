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NBA｜當積拉傷 常規賽提早收咧 MVP夢或落空 經理人誓申豁免

籃球天地
更新時間：17:48 2026-04-04 HKT
發佈時間：17:48 2026-04-04 HKT

湖人巨星當積（Luka Doncic）周四在對雷霆的賽事中受傷，周五球隊證實當積將至少缺陣至常規賽結束。今次受傷可能讓當積無法達到年度獎項評選的門檻，據消息指當積的經理人正打算申請『特殊情況豁免』 讓當積能入圍聯盟的年度獎項評選 。

湖人當家球星當積周四的賽事中受傷， 經磁力共振檢查後確定是因左腿筋二級拉傷，周五球隊證實當積將至少缺陣至常規賽結束，不過湖人未有提供具體復出時間表，只確定當積會缺席餘下五場常規賽。今季當積已上陣64場，場均貢獻33.5分，高踞得分榜第一，但是今次受傷令到當積無法達到65場出賽的年度獎項評選門檻。不過當積的經理人杜菲（Bill Duffy）表明，將向聯盟申請「特殊情況豁免」。杜菲通過美國媒體《ESPN》表示：「當積今季打出歷史級別的水準，領先聯盟得分榜，帶領湖人穩坐西岸第三位，並置身於近年最激烈的常規賽最有價值球員競爭之中。為了讓當積今季的驚人成就得到應有的肯定，讓他可以入圍聯盟的年度獎項評選，我們打算就65場的規則申請『特殊情況豁免』。」

杜菲補充道：「當積今季因為第二個孩子在斯洛文尼亞出生而缺席兩場比賽。他的女兒在12月4日於另一個大洲出生，但他仍趕及在12月6日回到美國為球隊披甲。當積付出巨大努力去為球隊及聯盟亮相。他這個破紀錄的球季值得被歷史銘記。球員工會和聯盟辦公室將確保此事得到公正處理。 」

 

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