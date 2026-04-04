NBA｜法拉格51分破紀錄 成史上最年輕50+分先生

獨行俠狀元法拉格（Cooper Flagg）周五晚以19歲103天之齡轟下51分，改寫NBA史上最年輕的50+分先生的紀錄。可惜法拉格未能帶領球隊取勝，最後獨行俠以127：138不敵魔術。

今季狀元法拉格，全場30射19中，三分球9射6中 ，第四節更獨取24分。今仗雖未能帶領球隊取勝，卻以19歲103天之齡轟下51分，成為NBA最年輕球員單場得分達到50分或以上的球員，改寫詹寧斯（Brandon Jennings）2009年創下的20歲52天的舊紀錄。 法拉格同時成為NBA第九位新秀賽季得分達50分球員，與張伯倫（Wilt Chamberlain）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）等傳奇並列。

今仗獨行俠主場迎戰魔術，魔術今仗帶領全場，上半場結束已經領先71：58，第3節魔術繼續擴大優勢至19分，雖然獨行俠末節已經無力回天，但該節初段卻充滿火藥味，魔術後衛班恩（Desmond Bane）在法拉格突破上籃時從背後推了他一把，造成對方失誤。法拉格憤怒抗議，被判技術犯規。獨行俠主帥傑特（Jason Kidd）衝入場內與裁判對峙，同樣領到技術犯規，更因拒絕返回場邊被逐。

代替傑特的獨行俠助理教練禾哲在第四節還剩3分35秒時短暫換下法拉格。 法拉格重返賽場後，在比賽最後2分05秒命中一記轉身跳投，成為NBA史上最年輕的50+分先生，但美中不足的是獨行俠主場以127：138不敵魔術，無法為這一晚畫上完美句號。