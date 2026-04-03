NBA｜65場出勤門檻成球星「緊箍咒」 愛華士根寧咸提早退出爭獎行列

NBA的「65場出勤門檻」持續發揮威力，令多名球星無緣角逐年度個人大獎。明尼蘇達木狼宣佈陣中主將愛華士（Anthony Edwards）因膝部傷患管理，將缺席對陣底特律活塞的賽事。與此同時，活塞官方亦證實，核心控衛根寧咸（Cade Cunningham）將至少再休戰一星期。這意味著兩位今季發揮出色的星將已正式無緣聯盟今季個人獎項的評選。

愛華士場均轟入29.3分高踞聯盟得分榜第3位，但因上場次數不達標無緣今季個人獎項的評選。路透社

根寧咸無緣參與各大年度獎項的評選。AP

明尼蘇達木狼主將愛華士近期飽受膝傷困擾，近8仗已有7場高掛免戰牌。儘管他今季狀態大勇，場均轟入29.3分高踞聯盟得分榜第3位，惟受制於「65場出勤門檻」的死線，這位猛將已確定無法達標，正式宣告無緣競逐最有價值球員（MVP）及年度最佳陣容等個人大獎。

同病相憐的還有底特律活塞核心根寧咸。此子日前不幸遭遇氣胸傷患，球隊今日正式宣佈他將再缺陣至少一星期。這意味著該名帶領活塞高踞東岸榜首的當家球星，同樣因上陣次數不足而提早「落車」，無緣參與各大年度獎項的評選。

事實上，這項「65場出勤門檻」已令今季的季尾頒獎台星光大減。截至目前為止，已確定無緣各項年度獎項評選的球星可謂陣容鼎盛，當中包括居利（Stephen Curry）、勒邦占士（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）及「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）等猛將。

勒邦占士已無緣今季各大獎項的評選。路透社

居利今季因傷僅上陣39場。路透社

更令球迷憂心的是，剛在今日拉傷左大腿筋退下火線的湖人球星當積（Luka Doncic），目前上陣次數停留在64場。若其傷勢嚴重導致餘下常規賽報銷，僅差1場便達標的他將極大機會步上述球星後塵，無緣爭奪本賽季的任何獎項。

當積在第三節中段因左大腿筋拉傷，被迫提早退下火線。路透社

約基治今季已出戰61場，剩下5場比賽必須至少披甲4次，方能保住參與賽季獎項評選的資格。AFP

文班耶馬今季已出戰61場，剩下5場比賽必須至少披甲4次，方能保住參與賽季獎項評選的資格。AFP

此外，部分頂級球星目前亦處於「危危乎」的邊緣。聖安東尼奧馬刺的超級新星文班耶馬（Victor Wembanyama）與丹佛金塊當家球星約基治（Nikola Jokic）目前均已上陣61場，這意味著兩人在球隊餘下的5場常規賽中，必須至少披甲4次，方能保住參與賽季獎項評選的資格，絕對不容有失。