NBA｜速龍轟31:0超級攻勢創歷史 大炒魔術52分 班斯派15助攻締新高

多倫多速龍在周日晚的NBA常規賽締造歷史！球隊在上半場打出一段誇張的31：0超級攻勢，最終以139：87狂數奧蘭多魔術，送給這支低迷球隊近八仗以來的第七場敗仗。

TORONTO JUST WENT ON A 31-0 RUN!



It's the LARGEST unanswered run in the PxP era (1997-98) 🤯 pic.twitter.com/VQGgEaNdQO — NBA (@NBA) March 29, 2026

首節中段，魔術球星賓卡路（Paolo Banchero）在剩餘5分30秒跳投命中，助球隊以20：14領先。豈料魔術隨後竟陷入漫長的「入球荒」，落後的速龍乘機發難，如入無人之境。趁著魔術連番失誤（期間多達11次），速龍一口氣連轟31分，將比分瞬間反超並拉開至45：20。直至第二節剩餘9分42秒，魔術才再次由賓卡路中距離得手，打破長達近8分鐘的得分僵局。

這段31：0的瘋狂攻勢，正式打破了自1997-98球季有詳細文字轉播紀錄以來，聯盟史上最長「零封」對手的連續得分紀錄（the longest unanswered run）。舊紀錄為獨行俠在2023年12月3日對陣雷霆時，由當積（Luka Doncic）領軍下轟出的30：0攻勢。

速龍多點開花 主帥大讚防守

今仗速龍多點開花，第四節剩餘9分31秒時更以126：70遙遙領先魔術，一度將分差擴大至驚人的56分。巴列特（RJ Barrett）攻入全隊最高的24分；班斯（Scottie Barnes）則交出23分，外加創職業生涯新高的15次助攻。這場堪稱速龍今季最懸殊的大勝，亦令他們繼續穩守東岸第五位。

賽後，交出雙雙數據的班斯坦言，當時完全沒留意球隊轟出了31：0的歷史級攻勢：「我們只是專注於防守，不斷製造對手失誤，結果分差自然就拉開了。」速龍主帥拉積高域（Darko Rajakovic）亦對麾下表現讚不絕口，直指嚴密防守是締造歷史的關鍵：「大家全情投入，對持球者的壓迫成功逼使對手失誤，然後我們順利打出反擊快攻。」