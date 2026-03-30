NBA｜綠軍奪50勝鎖定季後賽 布朗寸爆看淡者「50 wins in a gap year」

季初曾因主將泰頓（Jayson Tatum）右腳跟腱受傷而被人看淡的波士頓塞爾特人，今日擊敗夏洛特黃蜂，完成又一個單季50勝佳績的同時，正式鎖定季後賽資格。綠軍球星謝倫布朗（Jaylen Brown）賽後在社交媒體發文：「過渡年取得50勝 （50 wins in a gap year）」，疑似回應季前看死綠軍的質疑者。

50 wins in a gap year ☘️ — Jaylen Brown (@FCHWPO) March 30, 2026

綠軍球星謝倫布朗賽後在社交媒體發文：「過渡年取得50勝 」。X截圖

「過渡年取得50勝」

對於被外界視為「過渡年」的一季來說，50勝這個成績絕對超乎想像。綠軍球星謝倫布朗受左腳跟腱炎困擾，布朗今仗連續第二場掛牌避戰，但無阻綠軍高奏凱歌。球隊近期豪取三連勝（包括擊退聯盟一哥雷霆），近八仗贏下七場，更是連續五季達標「50勝」大關。賽後謝倫布朗在個人社交媒體強勢回應：「過渡年取得50勝 」。

季前外界對綠軍前景充滿質疑，皆因當家球星泰頓在去年五月季後賽遭遇跟腱撕裂，加上休賽期先後將賀里迪（Jrue Holiday）及樸辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力交易送走。然而，在布朗打出MVP級別表現領軍下，波士頓成為今季聯盟最大驚喜；如今隨著泰頓健康回歸，綠軍絕對是爭標的真命天子。

泰頓盡顯功架 創隊史里程碑

今仗擊退黃蜂，令綠軍連續12年殺入季後賽，繼續保持現時NBA最長連續晉級紀錄。贏波最大功臣非泰頓莫屬，他今仗狂轟32分，創下自本月初復出以來11場比賽的新高。他在場上盡顯功架，單腳轉身跳投、切入突破對手防線、雙手「爆樽」振奮士氣，更在面對包夾時冷靜分球為隊友製造空位，全程表現得耐心且從容不迫。

JAYSON TATUM DROPPED A SEASON-HIGH 32 POINTS!



☘️ 32 PTS

☘️ 5 REB

☘️ 8 AST

☘️ 5 3PM@celtics clinch an Eastern Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google 🔥 pic.twitter.com/VjyXa6bQ9c — NBA (@NBA) March 30, 2026

泰頓在賽後受訪時表示：「為了能夠再次在球場上奔跑，我真的拚盡了全力。我還是有點疲態，這是我仍在克服的問題。但我很滿意自己動作夠果斷，需要在爆發和反應時都能做到。當然，投籃命中絕對有幫助。可以說，我感覺比上一場更好，希望下一場的狀態會比今天更好。」

值得一提的是，泰頓今仗更成為塞爾特人隊史最年輕達成14,000分里程碑的球員，他亦表達了自己的感謝：「我很幸運能效力於出色的球隊，身邊有優秀的隊友和教練團，是他們賦予我力量，幫助我成為今天的自己，」。經歷漫長且痛苦的康復期後，能夠再次在最高水平的舞台上打波，已令泰頓倍感欣慰。綠軍上下同樣振奮，皆因自他復出以來，球隊已取得9勝2負的驕人戰績，現時更成功鎖定季後賽席位，以強勢姿態向總冠軍進發。