Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜金牛直落兩場闖四強 6將得分上雙 準決賽硬撼江西鯨裕清酒

籃球天地
更新時間：12:25 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:25 2026-03-30 HKT

香港金牛在2025–26年全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首輪賽事高奏凱歌！球隊周五（27日）作客以110：93擊退鹽南蘇科雄獅，在三場兩勝制的系列賽中，以場數2：0直落淘汰對手，強勢殺入準決賽。金牛下一圈將會硬撼江西鯨裕清酒，並於周四（4月2日）先作客出擊。

金牛今仗照辦煮碗，沿用上仗贏波的正選陣容，由孫晨然、曲虹霖、刁展望，聯同兩名外援美臣鍾斯（Mason Jones）及阿諾斯克（E.J. Anosike）擔正。開賽初段雙方節奏明快，主隊雄獅手風極順，首節9射7中，命中率高達77.8%。金牛則憑外圍發炮還以顏色，美臣鍾斯內外開弓，刁展望更單節三度「爆樽」振奮士氣，惟首節完結金牛仍以25：28稍微落後。

進入第二節，金牛逐步站穩陣腳並控制大局，開節即由唐才育、邦斯（Shamorie Ponds）及所羅門（Richard Solomon）接連得手扳平。其後唐才育連轟兩記三分球，加上美臣鍾斯頻頻突破撕破對手防線，金牛打出一段22：7的猛烈攻勢拉開比分，半場成功反超前57：49。

所羅門交全面數據

換邊後金牛得勢不饒人，在美臣鍾斯領軍下再打出一段14：3的攻勢，將優勢擴大至雙位數。後備上陣的所羅門表現活躍，憑身形優勢強攻兼狂摘籃板，大大減低對手命中率；阿諾斯克亦發威殺入心臟地帶，單節進帳8分。三節打完，金牛已遙遙領先94：70，帶著24分優勢進入末節，勝局基本已定。

最後一節，金牛初段延續強勢，最多曾領先達29分。雖然球隊在勝券在握下末段稍有鬆懈，被對手打出一段13：0攻勢收窄差距，但無阻大局，最終金牛以110：93大勝雄獅，順利晉級。

金牛今仗點點開花，全隊共6人得分達雙位數。美臣鍾斯攻入全隊最高的21分，阿諾斯克貢獻19分，邦斯亦取得加盟後新高的16分。唐才育及刁展望分別有12分及11分進帳，而所羅門則交出14分及7個籃板的全面數據。

周四將鬥下一輪對手

賽後所羅門對球隊表現感到滿意：「球隊今晚整體發揮出色，我們每場都會全力以赴，目標直指總冠軍。我剛加盟不久，希望能挺身而出協助隊友，只要對贏波有幫助的事，我都樂意去做。」主教練解立彬則表示：「雖然順利過關，但後續仍有很多準備工作。希望短暫休息後，明天能做好充足準備，繼續為球隊目標奮鬥。」

金牛在準決賽將會硬撼江西鯨裕清酒，雙⽅於常規賽曾兩度交⼿，香港⾦⽜均取得勝利，分別以101：68及112：85⼤勝對⼿。準決賽將採取五場三勝制，金牛周四（4月2日）先作客，隨後於4月5日及7日分別回師福田及荃灣主場迎戰對手。如系列賽需進入後續賽事，第4戰會作客，⽽第5場準決賽將於福田主場進行。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
02:15
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
3小時前
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
3小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
22小時前
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
5小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
4小時前
四川九寨溝7級大地震後，首次拍下野生大熊貓活動影片。紅星新聞
00:18
九寨溝大地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
即時中國
15小時前
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
7小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
2026-03-29 09:00 HKT
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
23小時前