NBL｜金牛直落兩場闖四強 6將得分上雙 準決賽硬撼江西鯨裕清酒

香港金牛在2025–26年全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首輪賽事高奏凱歌！球隊周五（27日）作客以110：93擊退鹽南蘇科雄獅，在三場兩勝制的系列賽中，以場數2：0直落淘汰對手，強勢殺入準決賽。金牛下一圈將會硬撼江西鯨裕清酒，並於周四（4月2日）先作客出擊。

金牛今仗照辦煮碗，沿用上仗贏波的正選陣容，由孫晨然、曲虹霖、刁展望，聯同兩名外援美臣鍾斯（Mason Jones）及阿諾斯克（E.J. Anosike）擔正。開賽初段雙方節奏明快，主隊雄獅手風極順，首節9射7中，命中率高達77.8%。金牛則憑外圍發炮還以顏色，美臣鍾斯內外開弓，刁展望更單節三度「爆樽」振奮士氣，惟首節完結金牛仍以25：28稍微落後。

進入第二節，金牛逐步站穩陣腳並控制大局，開節即由唐才育、邦斯（Shamorie Ponds）及所羅門（Richard Solomon）接連得手扳平。其後唐才育連轟兩記三分球，加上美臣鍾斯頻頻突破撕破對手防線，金牛打出一段22：7的猛烈攻勢拉開比分，半場成功反超前57：49。

所羅門交全面數據

換邊後金牛得勢不饒人，在美臣鍾斯領軍下再打出一段14：3的攻勢，將優勢擴大至雙位數。後備上陣的所羅門表現活躍，憑身形優勢強攻兼狂摘籃板，大大減低對手命中率；阿諾斯克亦發威殺入心臟地帶，單節進帳8分。三節打完，金牛已遙遙領先94：70，帶著24分優勢進入末節，勝局基本已定。

最後一節，金牛初段延續強勢，最多曾領先達29分。雖然球隊在勝券在握下末段稍有鬆懈，被對手打出一段13：0攻勢收窄差距，但無阻大局，最終金牛以110：93大勝雄獅，順利晉級。

金牛今仗點點開花，全隊共6人得分達雙位數。美臣鍾斯攻入全隊最高的21分，阿諾斯克貢獻19分，邦斯亦取得加盟後新高的16分。唐才育及刁展望分別有12分及11分進帳，而所羅門則交出14分及7個籃板的全面數據。

周四將鬥下一輪對手

賽後所羅門對球隊表現感到滿意：「球隊今晚整體發揮出色，我們每場都會全力以赴，目標直指總冠軍。我剛加盟不久，希望能挺身而出協助隊友，只要對贏波有幫助的事，我都樂意去做。」主教練解立彬則表示：「雖然順利過關，但後續仍有很多準備工作。希望短暫休息後，明天能做好充足準備，繼續為球隊目標奮鬥。」

金牛在準決賽將會硬撼江西鯨裕清酒，雙⽅於常規賽曾兩度交⼿，香港⾦⽜均取得勝利，分別以101：68及112：85⼤勝對⼿。準決賽將採取五場三勝制，金牛周四（4月2日）先作客，隨後於4月5日及7日分別回師福田及荃灣主場迎戰對手。如系列賽需進入後續賽事，第4戰會作客，⽽第5場準決賽將於福田主場進行。