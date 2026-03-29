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NBA｜公鹿慘負馬刺緣盡季後賽 終結連續九季晉級紀錄

籃球天地
更新時間：16:20 2026-03-29 HKT
發佈時間：16:20 2026-03-29 HKT

公鹿周六的NBA常規賽中，主場以95:127慘敗於馬刺，這場失利令他們正式確定無緣季後賽，終結了球隊連續九個賽季晉級季後賽的紀錄。這亦是公鹿在近11場比賽中的第9場敗仗，球隊的低迷狀態令人擔憂。

字母哥缺陣 傷兵滿營

公鹿今仗可謂傷兵滿營，核心球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）因左膝過度伸展及骨挫傷，連續第六場缺陣。此外，奇雲波特（Kevin Porter Jr.）、樸特斯（Bobby Portis）、古斯馬（Kyle Kuzma）、基利夏里斯（Gary Harris）及T安迪杜古普（Thanasis Antetokounmpo）等多名主力亦因傷缺席。

馬刺三星火力全開

在公鹿傷兵滿營的同時，氣勢如虹的馬刺則打出了一場精彩的比賽。他們全場投籃命中率高達55.1%，從未讓公鹿取得領先。新星史堤芬卡素（Stephon Castle）更取得22分、10次助攻和10個籃板的職業生涯首次「大三元」。而「法國怪物」雲班耶馬（Victor Wembanyama）亦貢獻23分、15個籃板及6次助攻。在卡素助攻雲班耶馬的背後傳球入樽後，馬刺上半場已建立起28分的領先優勢，並以67:45結束半場。
雖然公鹿在第三節初段曾打出13:4的攻勢，將比分追近至落後13分，但馬刺隨後再次拉開比分，最終以38分的巨大優勢擊敗公鹿，豪取八連勝，並在西岸排名第二，僅落後於雷霆兩場勝仗。

公鹿低迷 季後賽夢碎

這場慘敗，標誌著公鹿今季的徹底失敗。球隊自2016-17賽季以來，首次無緣季後賽，對近年一直是東岸勁旅的他們來說，無疑是一個沉重的打擊。在常規賽最後階段，公鹿將需要重新檢討，為下賽季做好準備。公鹿教練李華士表示：「這真的很令人失望。自從我來到這裏，我幾乎沒有遇過一段完整健康的時間，問題都出在我們最重要的球員身上，曾經的連納（Damian Lillard），以及現在的安戴托昆波。」

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