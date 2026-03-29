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NBA｜麥斯爾復出「三巨頭」合體 76人擊敗黃蜂保東岸第七

籃球天地
更新時間：13:46 2026-03-29 HKT
發佈時間：13:46 2026-03-29 HKT

76人周六NBA常規賽中，迎來了球迷們期待已久的一幕，主力後衛麥斯爾（Tyrese Maxey）傷癒復出，與安比（Joel Embiid）及保羅佐治（Paul George）組成的「三巨頭」再次合體！三人聯手發威，在客場以118:114力挫黃蜂，終結了對手五連勝的強勢，並鞏固了76人的東岸第七位置。

三巨頭再度聯手

自1月29日以來，76人陣中三巨頭麥斯爾、安比及保羅佐治未曾同時上陣，麥斯爾因右手指肌腱拉傷缺陣三周後，今仗披甲上陣，全場18投10中，貢獻26分、8助攻及7籃板。他在比賽關鍵的第四節，獨取7分、4籃板及3助攻，並在該節初段攻入關鍵一球，將比分扳平至97:97，展現了其復出後的良好狀態。
保羅佐治交出雙雙26分、13個籃板球，單在第四節便搶下5個籃板，並在比賽結束前1分04秒，命中一記關鍵三分球，助76人領先116:114。而安比則29分、6個籃板球，雖然仍未恢復到最佳狀態，但他在比賽最後7.4秒，成功封阻了黃蜂班頓米拿（Brandon Miller）的三分球，確保了球隊的勝利。

季後賽之戰 76人搶佔先機

這場比賽對76人意義重大。目前他們以41勝33負排在東岸第七，今仗的勝利不僅讓他們在與黃蜂的賽季交鋒中以2勝1負佔優，更在季後賽席位的爭奪中，佔據了有利位置。保羅佐治賽後表示：「我認為兩支球隊都意識到（這場比賽在積分榜上的重要性）。兩隊賽前都是排第七和第八。這是我們必須拉開差距的時刻。所以今晚贏球絕對是重點。」

傷兵陸續歸隊 76人狀態回勇

除了麥斯爾，76人亦有其他傷兵陸續歸隊。保羅佐治在因違反禁藥條款而被禁賽25場後，今仗已是復出後的第二場比賽。安比亦剛從右斜肌拉傷中復出，今仗是其第二場比賽。此外，奧比亦從左手肘拉傷中復出。
安比賽後表示，自己感覺良好，雖然狀態仍在提升中，但已準備好繼續上陣。他說：「我們必須贏得每一場比賽。無論我們最終排在第五、第六、第七、第八、第九或第十（種子），都沒關係。我們仍然必須贏球。我不在乎最終會排在哪裏。」

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