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NBA｜「最佳新秀」水落石出？肯尼普創最年輕單季250球三分紀錄 黃蜂挫紐約人奪五連勝

籃球天地
更新時間：12:45 2026-03-27 HKT
發佈時間：12:45 2026-03-27 HKT

年僅20歲的夏洛特黃蜂新星肯尼普（Kon Knueppel）繼續創造歷史。在今日面對紐約人的常規賽中，他射入6個三分球，成為NBA史上單季射入250球三分的最年輕球員。在他的帶領下，黃蜂最終以114:103擊退近況不俗的紐約人，豪取五連勝之餘，更令對手的七連勝強勢斷纜。

肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。AFP
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。AFP
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。路透社
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。路透社
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。AP
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。AP
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。路透社
肯尼普成為歷史最年輕射入250球三分的球員。路透社

今仗面對實力強勁的紐約人，肯尼普全場保持極高效率，三分球10射6中，狂轟全場最高的26分，並交出11個籃板及8次助攻的「準大三元」全能數據。正正是在他外線火力全開的帶動下，黃蜂全場壓制對手，最終以11分之差順利拔下勝鼓，將對手的連勝氣焰徹底撲熄。

肯尼普自登陸NBA以來，不斷刷新外界對他的認知。賽季展開前，大眾幾乎一面倒將「年度最佳新秀」的殊榮預留給達拉斯獨行俠狀元、有「美國之子」之稱的法拉格（Cooper Flagg）。然而，隨著球季深入，肯尼普憑藉遠超同齡球員的成熟球風，以及穩定且高產的外線投射，成功俘虜球迷目光，並帶隊打出令人驚喜的成績。

值得一提的是，黃蜂在這波五連勝期間，場均淨勝對手高達25.4分。在這位後起之秀領軍下，球隊過去29場比賽豪取23勝6負的傲人戰績。目前黃蜂以39勝34負的成績，追平邁阿密熱火並列東岸第八，僅因對賽成績不及對手而暫列其後。

黃蜂由昔日長年墊底的「魚腩部隊」，蛻變成今季有望殺入季後賽的黑馬。賽後肯尼普在記者會上表示，球隊已由「獵物」進化成「獵人」：「我們努力在每一天都變得更好，不好高騖遠，亦不沉浸於過去。全隊目標一致，就是力爭衝擊季後賽。」

隨著黃蜂戰績節節上升，加上肯尼普屢創歷史的亮眼表現，「年度最佳新秀」的天秤，似乎正逐漸向這位20歲超新星傾斜。

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