NBA｜WNBA球星基連奇勒踩過界做「龍友」 溜馬主場化身攝影師

近日各大社交平台瘋傳一系列極具話題性的相片！平時在籃球場上百步穿楊的 WNBA 印第安納狂熱隊（Indiana Fever）當家球星基連奇勒 （Caitlin Clark），今次竟然放低個籃球，改行做「龍友」？在日前NBA溜馬的主場賽事中，她以攝影師造型驚喜亮相，瞬間成為全網熱話，搶盡全場焦點。

WNBA球星基連奇勒。美聯社

完美演繹「Shooter」本色：不射三分改按快門

大家都知道奇勒是籃球場上的頂級「Shooter」（射手），但原來她離開球場拿起相機，一樣是個充滿熱誠的「Shooter」（攝影師）！從網上廣泛流傳的相片可見，這位WNBA超級巨星當晚脫下球衣，換上專業的傳媒攝影背心，名正言順地掛著記者證在場邊穿梭。這破天荒的跨界舉動，隨即引發外國媒體及球迷瘋狂轉發，不少網民笑言：「最強射手終於找到最佳副業！」

WNBA球星基連奇勒以攝影師造型驚喜亮相。法新社

WNBA球星基連奇勒以攝影師造型驚喜亮相。法新社

獲溜馬主場厚待 設專屬VIP「龍友位」

溜馬主辦方對這位「星級實習記者」可謂給足面子，特別在底線攝影區為她安排了一張印有其專屬Logo的專用摺椅，排場絕對是VIP級別。整場比賽，Clark 都聚精會神地透過觀景窗觀察賽事，手持「長炮」鏡頭捕捉溜馬球員的激烈戰況，其專注度與專業架勢，絕對不輸旁邊身經百戰的體育記者。

對於這次「踩過界」的初體驗，Clark 似乎相當滿意。她事後在社交媒體上大賣關子，發文向粉絲預告：「有好東西準備出爐啦！（Got some good stuff coming）」，進一步推高網絡討論度。一眾球迷現時超級期待這位籃球巨星的攝影大作曝光，看看她鏡頭下的 NBA 賽場是否與她傳波一樣充滿獨特視野（Court Vision）。