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NBA｜當積狂轟43分退溜馬 分手後化悲憤為力量 近9戰場均近40分

籃球天地
更新時間：18:49 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:49 2026-03-26 HKT

情場失意，球場得意！洛杉磯湖人星將當積（Luka Doncic）自月初與未婚妻解除婚約後化悲憤為力量，近期狀態著火。周三NBA常規賽作客印第安納溜馬，這位斯洛文尼亞球星再次迎來大爆發狂轟43分，帶領球隊以137:130擊退對手，協助湖人穩固西岸第三的席位。

湖人早段著火 頂住溜馬末節反撲

今仗湖人反客為主，開賽不足兩分鐘已打出一波10:0的攻勢迅速控制戰局。半場完結時，湖人已建立起75:59的優勢，換邊後第三節更一度將分差大幅拉開至29分之多。

雖然溜馬在末節未有放棄並奮力反撲，於完場前45秒一度追近至124:131，掀起比賽高潮。但在關鍵時刻，勒邦占士（LeBron James）與當積接連發威，為湖人重新拉開8分優勢，成功鎖定勝局，最終以137:130奏捷。

近9戰場均近40分 領軍豪取8勝

當積今仗手感火熱，全場30射15中，加上罰球10射9中，豪取43分。據悉，當積於本月初與青梅竹馬的未婚妻戈泰絲（Anamaria Goltes）解除婚約，但這位球星未有被場外風波擊倒，反而將專注力全數投放於賽場上。在消息公布後的9場比賽中，他每場均至少攻入30分，場均得分更高達駭人的39.5分。

在當積的神勇發揮下，湖人近9場比賽豪取8勝，僅在周一晚不敵底特律活塞，才令連勝走勢告終。目前季後賽排位戰進入白熱化階段，湖人拿下這場關鍵勝仗後，成功穩固西岸第三的排名，並將領先第四位金塊的優勢擴大至1.5場勝差。

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