NBA｜梅利狂轟53分 約基治超級大三元 金塊雙核攜手寫下驚天數據（有片）

丹佛金塊的兩大核心梅利（Jamal Murray）與約基治（Nikola Jokic）過往屢創佳績，但兩人同場大爆發卻是罕見。在今日面對達拉斯獨行俠的比賽中，這對「黃金拍檔」攜手締造歷史之夜，梅利狂轟創賽季新高的53分，加上約基治轟下「23分、21個籃板及19次助攻」的超級數據，帶領金塊以142:135擊退獨行俠。

約基治和梅利攜手寫下驚天數據

對上對今季成績已無欲無求的獨行俠，掘金兩大主將紛紛交出驚人數據。約基治交出今季第30次三雙，狂攬23分、21籃板和19次助攻的「超級大三元」，梅利則射入9個三分，狂轟53分並錄得6個籃板和4次助攻。

NIKOLA JOKIĆ RECORDED A MONSTER TRIPLE-DOUBLE IN DENVER'S WIN!



🃏 23 PTS

🃏 21 REB

🃏 19 AST



Jokić, who had 23 PTS, 17 REB, and 17 AST last night vs. PHX, is now the first player in NBA HISTORY to total back-to-back games with 15+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST 😲 pic.twitter.com/xmtIS4CYth — NBA (@NBA) March 26, 2026

憑藉兩人的逆天數據，金塊成為NBA歷史上首支在單場比賽中，同時擁有一名球員攻入50分，以及另一名球員取得至少「15分、15個籃板、15次助攻」的球隊。今場勝仗得來不易，皆因金塊正處於「背靠背」賽程，球隊在鳳凰城贏波後飛抵丹佛，僅休息了16小時便要披甲上陣。

JAMAL MURRAY JUST DROPPED 53 POINTS IN DENVER'S WIN 🚨



53 PTS (19-28 FGM)

6 REB

9 3PM



4th career 50-PT game.... Only Nikola Jokić (5) has more in Nuggets franchise history! pic.twitter.com/hEckPUs0Mv — NBA (@NBA) March 26, 2026

教練盛讚全聯盟最佳拍檔

教練艾度文（David Adelman）賽後對兩人讚不絕口：「控衛攻入53分，中鋒交出23分、21個籃板、19次助攻，這對全聯盟最佳拍檔的數據簡直不可思議。他們長年並肩作戰，經歷過無數季後賽的洗禮，絕對是這支球隊的活歷史，這一切都太特別了。」

由無名小卒到總冠軍

回顧兩人的發跡史，約基治在2014年僅以第41順位被選中，並於2015-16球季出道；梅利則在一年後以第7順位加盟。兩人在過去10個賽季（包括季後賽）已攜手拿下400場勝仗。他們在首次同場作賽的兩年後便殺入季後賽，四年後更為球隊贏得隊史首座NBA總冠軍。

約基治對這段旅程充滿感恩：「看看我們是如何起步的，我們走過的道路，由無名小卒走到成為總冠軍——而且我們仍在不斷成長，持續交出好表現。」

梅利：互補不足成就完美化學反應

今季兩人繼續帶領金塊向季後賽進發，並向外界展示了當兩人同時發揮高水準時的恐怖實力。今仗距離生涯最高得分僅差2分的梅利，點出了兩人合作無間的關鍵：「我覺得我們最好的化學反應，反而是出現在其中一人狀態不佳的時候。有時他手風不順，我就會挺身而出補上空缺；當我毫無建樹時，他就會接管比賽。我們之間從來不會爭奪球權，也不會計較由誰來起手。」