NBA｜謝倫般臣領軍紐約人主場以121：116擊敗塘鵝 取得7連勝

周二晚NBA常規賽，紐約人球星謝倫般臣（Jalen Brunson）以全場最高的32分帶領球隊於主場以121：116擊敗塘鵝取得7連勝，目前排東岸第3名。

今季NBA常規賽已經進入最後階段，近期紐約人狀態火熱，於本月11號勝爵士後，勢如破竹，分別擊敗勇士、籃網、巫師，並兩度擊敗溜馬，加上今場，已經取得7連勝。

儘管已經鎖定季後賽席位，紐約人今仗對排東岸11位的塘鵝並沒有手軟，事關他們現時排名東岸第2的塞爾特人的勝差同樣為5場，相距甚微。不過若然紐約人爬上東岸第二，便可以於季後賽對陣更低排名的球隊。

所以兩隊甫開局就鬥得激烈，雙方全場15次交換領先，而且11次打成平手，雖然紐約人曾於第一節結束時領先14分，但塘鵝在第二節急起直追，在上半場完結之時已經追近紐約人60：66，雙方僅差6分。

而第三節初段，塘鵝更多次將分差收窄至1分，最終在該節餘下4分49秒時，塘鵝球員馬高域（Karlo Matkovic）更加以一記三分，反超紐約人。之後雙方多次出現交換領先，不過紐約人中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）在第三節最後9秒時，成功入樽，讓球隊在第三節結束時，取得一分的優勢。

謝倫般臣在這時候挺身而出，於末節接管比賽，5次起手4次命中，單節取得15分，當中包括最後14秒的兩罰全中，成功為球隊鎖定勝局。最後紐約人以5分的優勢擊敗塘鵝，取得7連勝。