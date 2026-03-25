NBA│約基治狂轟23+17+17超級大三元 關鍵中距離奠勝帶領金塊險退太陽

NBA常規賽上演西岸激戰，金塊作客硬撼太陽。金塊當家球星約基治（Nikola Jokic）交出極誇張的23分、17個籃板及平賽季新高17次助攻「超級大三元」，更在完場前11.5秒命中關鍵跳投，帶領球隊以125：123險勝太陽。

約基治狂轟23+17+17超級大三元。法新社

賽事末段峰迴路轉 約基治中距離定勝局

約基治帶領球隊以125：123險勝太陽。路透社

今場賽事戰況緊湊，金塊半場雖然手握10分優勢，但太陽在第三節尾段憑藉葛雲（Jordan Goodwin）及基臣艾倫（Grayson Allen）連環轟入三分球，在進入第四節前將分差收窄至95:97。

比賽進入最後階段，金塊在剩下3分19秒時仍領先117:109，但太陽展現極強韌力逐步逼近。主將保卡（Devin Booker）在最後30.2秒於禁區內命中高難度跳投，成功將比數追成123:123平手。不過，約基治在關鍵時刻挺身而出，於完場前11.5秒冷靜地命中一記12呎中距離跳投，為金塊再次取得領先。隨著保卡最後一擊的潛在絕殺三分起手彈框而出，金塊驚險地以2分之微帶走勝利。

第三節尾段葛雲連環轟入三分球，第四節前將分差收窄至95:97。路透社

太陽在第三節尾段憑藉葛雲及基臣艾倫連環轟入三分球，在進入第四節前將分差收窄至95:97。路透社

提早達成第29次大三元 盡顯MVP身價

約基治早段因向球證激烈投訴而被吹罰技術犯規。路透社

約基治今場狀態大勇，雖然早段曾因向球證激烈投訴而被吹罰技術犯規，但他半場已交出15分、11籃板及8助攻的準大三元數據，並在第三節初段已迅速達成今季個人第29次大三元，繼續高踞聯盟第一。

這位三屆MVP全場16投9中，不僅自己得分，更屢次送出精準的傳送，當中包括一記橫跨全場的超級長傳，助攻走後門的布朗恩（Christian Braun）輕鬆上籃，盡顯功架。而金塊另一主力占姆梅利傷癒復出後漸入佳境，提供穩定火力，為球隊貢獻21分。後備上陣的添夏達威亦攻入18分。



與金塊相同，太陽亦有6名球員今仗得分上雙，包括尾段追平比數但射失最後三分絕殺的保卡，今仗攻入22分外加8個助攻，還有第三節末段連入三分助球隊狂追的基臣艾倫（Grayson Allen），以及謝倫格連（Jalen Green），他們同樣為球隊貢獻21分。



金塊迎回健康陣容 太陽跌入附加賽危機



金塊今季大部份時間受傷兵困擾，但目前陣容已接近「夫添」完全體。球隊近8戰取得6勝，目前僅落後湖人一場半勝差，力爭西岸第3位置；球隊將於周三主場迎戰獨行俠。

相反，太陽近期陷入低潮，近7戰苦吞6敗。他們目前跌至西岸第7位，要避免跌入附加賽面臨嚴峻挑戰；球隊將於周六主場硬撼爵士。