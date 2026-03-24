Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜季後賽開鑼 金牛主場先拔頭籌 阿諾斯克半場狂轟18分

籃球天地
更新時間：23:20 2026-03-24 HKT
發佈時間：23:20 2026-03-24 HKT

2025-26球季全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首輪賽事今晚（24日）燃起戰火！力爭「三連霸」的常規賽冠軍香港金牛，於福田主場迎戰鹽南蘇科雄獅。金牛憑藉首節猛烈的「三分雨」及外援阿諾斯克（E.J. Anosike）的強勢演出，最終以104:95擊退對手，在三場兩勝制的系列賽中先拔頭籌。球隊將於周五（27日）作客鹽城力爭再下一城，從而鎖定晉級資格。

香港金牛今季常規賽豪取23勝3負的驕人戰績，以頭號種子身分強勢殺入季後賽。面對常規賽交手平分秋色的雄獅，金牛今仗由孫晨然、曲虹霖、刁展望，聯同雙外援美臣鍾斯（Mason Jones）及阿諾斯克正選披甲。開局金牛即迅速入局，孫晨然與阿諾斯克率先在外圍發炮，配合美臣鍾斯及曲虹霖連番得手，打出一段10:0的完美開局先聲奪人。其後美臣鍾斯三分中鵠，加上阿諾斯克接連強攻內線兼上演大力入樽，再掀起一波8:0高潮，瞬間將優勢擴大至雙位數。配合後備入替的董健與盧藝文先後轟入三分，金牛首節已狂轟5記遠投，以35:19遙遙領先。

多點開花 半場奠定勝局

次節金牛攻勢未有放緩，董健的三分球為球隊延續火力。主隊進攻點多點開花，邦斯（Shamorie Ponds）、所羅門（Richard Solomon）、唐才育及盧杜偉等輪流建功；表現八面玲瓏的阿諾斯克單節更三度上演「入樽騷」，半場個人已獨取18分表現搶鏡，助金牛半場建立66:43的巨大優勢。

換邊後，金牛繼續內外開弓，第三節外線手感依然火熱再轟入4記三分球，當中唐才育包辦兩球；邦斯與阿諾斯克則頻頻撕破對手防線，切入「顏色地帶」得分。儘管雄獅該節力追，打出31:29的攻勢，但金牛三節過後仍以95:74大幅拋離，令比賽提早失去懸念。雖然對手在最後一節形成反撲之勢，打出21:9的攻擊波，好在香港金牛之前的「家底」夠厚。最終金牛以104:95順利奏捷，場數領先1:0。

解立彬冀球隊保持專注

賽後，金牛主教練解立彬對球隊展現的爭勝心表示讚賞：「這是季後賽首場賽事，很高興看到球員在舞台上展現出強烈的求勝慾望。」不過，他亦點出球隊下半場的不足：「球員在下半場稍有鬆懈，一對一防守時讓對手有突破機會。希望大家在接下來的季後賽能進一步發揮球隊特點，把我們最擅長的戰術打出來。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
8小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
8小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
5小時前
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
01:23
港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭慘「鹹豬手」 20歲四眼男涉非禮被捕
突發
5小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
10小時前
星島申訴王｜ 何文田麵包店再推$30挑戰20秒任夾麵包 店員親授「極速回本」技巧
申訴熱話
6小時前
港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 離譜霸佔女乘客大腿上面空間 網民教反擊方法｜Juicy叮
港鐵新式「鹹豬手」 大叔起晒槓緊握扶手 離譜霸佔女乘客大腿上面空間 網民教反擊方法｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
「最強小三」五索自爆「整容」真相 鏡頭前一秒扯甩假髮 嚇人「鬼剃頭」曝光
影視圈
7小時前
銀行6大隱藏收費！匯豐打簿$50/次 1銀行月結單年費$240 6類人可豁免
銀行6大隱藏收費！匯豐打簿$50/次 1銀行月結單年費$240 6類人可豁免
生活百科
9小時前