NBL｜季後賽開鑼 金牛主場先拔頭籌 阿諾斯克半場狂轟18分

2025-26球季全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽首輪賽事今晚（24日）燃起戰火！力爭「三連霸」的常規賽冠軍香港金牛，於福田主場迎戰鹽南蘇科雄獅。金牛憑藉首節猛烈的「三分雨」及外援阿諾斯克（E.J. Anosike）的強勢演出，最終以104:95擊退對手，在三場兩勝制的系列賽中先拔頭籌。球隊將於周五（27日）作客鹽城力爭再下一城，從而鎖定晉級資格。

香港金牛今季常規賽豪取23勝3負的驕人戰績，以頭號種子身分強勢殺入季後賽。面對常規賽交手平分秋色的雄獅，金牛今仗由孫晨然、曲虹霖、刁展望，聯同雙外援美臣鍾斯（Mason Jones）及阿諾斯克正選披甲。開局金牛即迅速入局，孫晨然與阿諾斯克率先在外圍發炮，配合美臣鍾斯及曲虹霖連番得手，打出一段10:0的完美開局先聲奪人。其後美臣鍾斯三分中鵠，加上阿諾斯克接連強攻內線兼上演大力入樽，再掀起一波8:0高潮，瞬間將優勢擴大至雙位數。配合後備入替的董健與盧藝文先後轟入三分，金牛首節已狂轟5記遠投，以35:19遙遙領先。

多點開花 半場奠定勝局

次節金牛攻勢未有放緩，董健的三分球為球隊延續火力。主隊進攻點多點開花，邦斯（Shamorie Ponds）、所羅門（Richard Solomon）、唐才育及盧杜偉等輪流建功；表現八面玲瓏的阿諾斯克單節更三度上演「入樽騷」，半場個人已獨取18分表現搶鏡，助金牛半場建立66:43的巨大優勢。

換邊後，金牛繼續內外開弓，第三節外線手感依然火熱再轟入4記三分球，當中唐才育包辦兩球；邦斯與阿諾斯克則頻頻撕破對手防線，切入「顏色地帶」得分。儘管雄獅該節力追，打出31:29的攻勢，但金牛三節過後仍以95:74大幅拋離，令比賽提早失去懸念。雖然對手在最後一節形成反撲之勢，打出21:9的攻擊波，好在香港金牛之前的「家底」夠厚。最終金牛以104:95順利奏捷，場數領先1:0。

解立彬冀球隊保持專注

賽後，金牛主教練解立彬對球隊展現的爭勝心表示讚賞：「這是季後賽首場賽事，很高興看到球員在舞台上展現出強烈的求勝慾望。」不過，他亦點出球隊下半場的不足：「球員在下半場稍有鬆懈，一對一防守時讓對手有突破機會。希望大家在接下來的季後賽能進一步發揮球隊特點，把我們最擅長的戰術打出來。」