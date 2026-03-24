NBA｜杜蘭特超越佐敦後即遇滑鐵盧 公牛132:124射落火箭

火箭球星杜蘭特(Kevin Durant)上戰鬥熱火一戰中，生涯總得分超越米高佐敦(Michael Jordan)，登NBA歷史第5位，但周一作客公牛即遇滑鐵盧，雖杜蘭特今戰狂轟40分但火箭板凳深度不足問題再現，後備僅得9分，反觀公牛全民皆兵7人得分上雙，最終以132:124擊敗火箭。

火箭板凳深度問題浮現 作客124:132不敵公牛

今戰公牛一開波就率先入局，首節便憑着薩斯頓(Collin Sexton)轟入17分下助力主隊以41:21大分差領先，雖然在之後杜蘭特、辛根(Alperen Sengun)及阿曼湯遜(Amen Thompson)奮起追分，然而後備球員手感冰冷，火箭依然陷入苦戰，到第4節中段才追平比分更一度反超，但公牛尾段有基迪(Josh Giddey)等眾將連續命中3分下再將比數反超並最終以132:124取得勝利。

今戰公牛多點開花，在9人輪換下有7人得分上雙，後備上陣的薩斯頓上陣近26分鐘，便攻入25分外加4籃板3抄截，另外布澤利斯(Matas Buzelis)和基迪亦分別貢獻23分和15分13助攻。反觀火箭今戰有杜蘭特狂轟40分，加上辛根的33分13籃板10助攻，2人加上阿曼湯遜的23分合計攻入115分，但其餘球員表現不佳，替補球員更僅得9分下成失利主因之一。