NBA｜當積射失絕平一擊 湖人110:113不敵活塞

湖人上戰驚險擊敗魔術，周二休整一天後作客東岸一哥活塞，但未能延續上場神奇，雖然早前上訴得直取消一次技術犯規而逃過禁賽的當積(Luka Doncic)今戰攻入32分，但最後階段絕平一擊射失，最終紫金軍以110:113惜負活塞，9連勝遭中斷。

積堅斯轟生涯新高30分救主 助活塞險勝湖人

活塞當家球星根寧咸(Cade Cunningham)早前確認因俗稱「爆肺」的氣胸而缺席一段時間，但活塞亦未亂陣腳，在根寧咸傷出下接連鬥巫師和勇士也取下勝仗，今戰主場鬥湖人亦打得相當激烈，首節湖人憑着當積單節攻入17分下以27:23領先，但其後主隊進入狀態戰況再陷膠着，打到決勝節還剩9分鐘時，雙方戰成91:91平手，但隨後活塞打出一波10:3的攻勢一度將比數拉開，但湖人及時調整再度咬緊比分，丹尼斯積堅斯(Daniss Jenkins)尾段挺身而出接連得分下，在時間剩9秒時助主隊以113:110領先，今戰已攻入32分的當積壓哨3分出手可惜未能命中，最終活塞以113:110險勝湖人。

今戰活塞有積堅斯轟入生涯新高的30分和8助攻，另外中鋒杜倫(Jalen Duren)亦貢獻20分11籃板，在根寧咸休養期間亦能和強隊打得有來有回，亦顯示出活塞人力相當充足。而今戰湖人除了當積轟全場最高的32分外，里夫斯(Austin Reaves)亦攻入24分外加5助攻，而勒邦占士(LeBron James)則貢獻12分10助攻9籃板。

