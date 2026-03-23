NBA｜唐斯創紐約人雙十里程碑 率軍主場145:113輕取巫師

紐約人周日主場迎戰狀態低迷的巫師，最終紐約人憑着唐斯(Karl-Anthony Towns)交出26分16籃板的兩雙表現下，率領球隊以145:113大勝巫師，並寫下在紐約人的隊史連續2季至少50次2雙里程碑。

唐斯寫下紐約人隊史2雙歷程碑

紐約人今戰對巫師並未有受到挑戰，在上半場已經以68:52取得領先，進入到下半場紐約人更火力全開，在全隊命中率高達58.5%，三分命中率達53%下，2節狂轟77分，最終以145:113大勝巫師。而紐約人陣中明星中鋒唐斯全場攻入26分外加16籃板的2雙表現，繼大衛李爾(David Lee)後隊史首位累積2季至少50次2雙表現的球員，另外幾位更多次的是伊榮(Patrick Ewing)的3季和列特(Willis Reed)的6季，唐斯對此則表示：「可以成為這支歷史悠久球隊的一部分，並可和那些傳奇名字並列，對我來說意義重大。但重要的是我們正在贏球，這才是我最在意的事情。」

今戰紐約人亦全民皆兵，全隊包括唐斯在內6人得分上雙，謝倫般臣(Jalen Brunson)今戰攻入23分4助攻，另外有祖殊赫特(Josh Hart)貢獻了16分6籃板4助攻，而巫師雖亦有7人得分上雙，亦有哈迪(Jaden Hardy)攻入25分，可惜未能中止16連敗的頹勢。