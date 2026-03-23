NBA｜為爭2027狀元籤「鬥輸」 溜馬巫師16連敗 籃網「自殺式」擺爛

NBA常規賽步入煞科階段，兩極分化現象愈演愈烈。正當前列勁旅為季後賽席位「爭崩頭」之際，聯盟下游的「魚腩部隊」卻為了來年選秀大會的優厚順位而展開一場「鬥輸」大賽。隨著溜馬與巫師雙雙吞下16連敗，穩坐東岸倒數首兩位，加上籃網今日（23日）不敵西岸包尾帝王錄得7連敗，這「擺爛三兄弟」的行徑已成為聯盟熱話。

外界普遍視2027年為難得一見的「選秀大年」，多位潛在的基石級新秀如彼德遜（Darryn Peterson）、迪班薩（AJ Dybantsa）及名將保沙之子卡美朗保沙（Cameron Boozer）均備受矚目。儘管NBA總裁施華（Adam Silver）曾揚言要出台政策打擊惡意擺爛，但顯然無阻各隊對狀元籤的渴求。

目前溜馬與巫師同病相憐，同樣經歷16連敗的慘況。溜馬因當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在上季總決賽遭遇阿基里斯腱重創賽季報銷，今季早早放棄成績；巫師雖透過交易羅致楊格（Trae Young）及安東尼戴維斯（Anthony Davis），惟兩大主力長期養傷，球隊亦順理成章放眼下季。

若說上述兩軍因傷兵滿營而被迫放棄，籃網的擺爛手法則顯得肆無忌憚。繼上一場對紐約人時，在比賽末段落後1分且握有球權下，竟將球發向後場並作超遠三分「亂投」任由時間流逝；今仗面對西岸榜末的帝王，籃網球員在最後落後3分的關鍵時刻，又出現離奇的踩線失誤葬送江山。籃網上季手握5個首輪籤選中5名新秀，在未見成效下又拒絕交易即戰力，管理層坐擁潛力股卻堅持「自殺式」擺爛的規劃令人費解。

溜馬、巫師和籃網目前同樣擁有14%的最高機率抽中狀元籤。選秀模擬網站Tankathon截圖

根據選秀模擬網站Tankathon數據顯示，溜馬、巫師和籃網目前同樣擁有14%的最高機率抽中狀元籤，「擺爛」效果顯著；而今日贏波的帝王則以12.5%機率緊隨其後。隨著球季僅餘最後直路，相信這幾支球隊將繼續為提升中籤率而「努力不懈」。