NBA｜木狼作客102:92挫塞爾特人 20多年後終斷作客波士頓18連敗

木狼周日作客迎戰塞爾特人，雖「狼王」安東尼愛華士(Anthony Edwards)因傷缺席，但好在有後備的海蘭特(Bones Hyland)迎爆發攻入23分下，助木狼以102:92擊敗塞爾特人，自2005年首次在波士頓獲得勝利。

木狼102:92挫綠軍 終斷作客波士頓18連敗

愛華士今戰再因右膝傷勢缺席，但木狼依然展現出強大韌性，雖第二節曾一度落後15分，但在海蘭特半場獨得14分下，木狼半場便以47:44取得領先，但其後雙方戰況再陷入膠着，但到末節綠軍手感跌落冰點，全節僅得15分，而木狼則憑一波16:0的攻勢下反超奠定勝局，最終以102:92擊敗塞爾特人，自2005年以來首度在波士頓取得勝利，終止作客18連敗。

今場功臣必然是扮演「後備刺客」的海蘭特，他全場獨得23分，在賽後受訪得知球隊自2005年後首次在波士頓獲勝後也難掩震驚：「這聽起來太不真實，我當時才只有5歲，太不可思議了。」麥丹尼斯(Jaden McDaniels)則貢獻了19分6籃板。而綠軍則有謝倫布朗(Jaylen Brown)攻入全場最高的29分7籃板，另外有泰頓(Jayson Tatum)和戴歷懷特(Derrick White)分別貢獻16分11籃板和15分6籃板。

