NBA｜第16個T獲撤銷 當積免坐波監 領湖人鬥活塞爭10連勝（有片）

NBA官方宣布撤銷當積（Luka Doncic）的第16個技術犯規，令這位湖人當家球星無需停賽，可於明日作客迎戰東岸頭名的底特律活塞的賽事中披甲上陣。

當積是在周六擊敗奧蘭多魔術一役中，於第3節尾段主射罰球時，與魔術中鋒比達斯（Goga Bitadze）發生口角，結果雙雙被吹罰技術犯規（Technical Foul）。這原本是當積今季累積第16個「食T」，按例觸發自動停賽一場的處分。

Luka Doncic receives his 16th tech of the season and if it stands he will be suspended for Monday’s game vs. the Pistons. pic.twitter.com/UNUABrb6W2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2026

賽後當積已表明希望聯盟能撤回判罰，湖人亦隨即向聯盟提出上訴。翻查紀錄，當積早年效力達拉斯獨行俠期間，亦曾兩度在單季累積16個技犯後獲聯盟「放生」撤銷判罰，今次亦不例外。

儘管當積在該仗下半場手感冰冷，13投僅2中（三分球7起0中），但他全場仍交出33分及8次助攻的高效數據。憑藉湖人射手堅勒（Luke Kennard）的三分絕殺，湖人豪取9連勝，超越了20年奪冠賽季的最長連勝紀錄。

LUKE KENNARD GAME-WINNER.

9 STRAIGHT FOR L.A.



The Lakers’ longest win streak since the 2019-20 season was sealed in WILD fashion 🔥pic.twitter.com/jKUie1o8Zj — NBA (@NBA) March 22, 2026

隨著當積的第16個技術犯規被取消，狀態大勇的湖人隊逃過一劫，有望以全陣容挑戰東岸龍頭底特律活塞。