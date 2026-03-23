NBL｜金牛7連勝煞科 明日開啟季後賽 力爭「三連霸」

香港金牛周六（21日）晚在2025-26年度NBL常規賽煞科戰，作客以78:69力克長沙勇勝，豪取一波7連勝完美收官。金牛最終以23勝3負佳績榮膺常規賽冠軍，將以頭號種子身份昂然進軍季後賽，力爭「三連霸」。香港金牛將於明日（24日）回師福田主場鬥鹽南蘇科雄獅，開啟今季季後賽征途。

金牛今仗由外援邦斯（Shamorie Ponds）及阿諾斯克（E.J. Anosike）領軍，配合董健、曲虹霖及盧杜偉正選搏殺，新加盟的所羅門（Richard Solomon）則先列後備。甫開賽雙方即陷入拉鋸，比分互有領先。金牛憑曲虹霖及盧藝文的外線冷箭緊咬比分，首節尾段更由孫晨然、美臣鍾斯（Mason Jones）及唐才育聯手打出一段8:0攻勢，首節以28:19領先。

次節主隊長沙勇勝強勢反撲，單節回敬21:12，半場雙方戰成40:40平手。易邊後兩軍加強防守強度，邦斯在第3節尾段挺身而出連取6分，助金牛帶著55:53的微弱優勢進入最後一節。末節戰況依然膠著，長沙多次追至僅差1分，關鍵時刻金牛外線及時回暖，美臣鍾斯射入重要三分球，董健隨後更連中兩記遠射「埋齋」，助球隊鎖定勝局，最終以9分之差擊敗對手。

數據方面，阿諾斯克延續勇態，攻入全隊最高19分並摘下10個籃板錄得「雙雙」；美臣鍾斯貢獻16分，邦斯亦有12分進帳。阿諾斯克賽後表示：「這是一場強度極高的比賽，對手表現出色，整體感覺如同季後賽，對我們是很好的考驗。很高興球隊最終取勝，能帶著這股氣勢迎接季後賽。」

主帥解立彬總結常規賽表現時指：「常規賽能以一場勝利來收官，結果令人滿意。希望大家準備好迎接季後賽的挑戰，每年的季後賽也就是這幾場關鍵戰，希望大家盡情釋放能量，享受比賽過程。」

香港金牛季後賽第一場將於福田主場進行。香港金牛圖片

香港⾦⽜今季以23勝3負佳績勇奪常規賽冠軍，並以第⼀種⼦⾝份晉級季後賽，向「三連霸」⽬標邁進。雙⽅今季兩度交⼿，各取⼀勝，實⼒相當，預料系列賽將會競爭激烈。半準決賽採三場兩勝制，香港⾦⽜將先於主場出擊，爭取先拔頭籌，其後於周五（27⽇）作客鹽城；如需進⾏決勝的第三戰，將於 3⽉30⽇重返福⽥主場上演。