NBA｜杜蘭特超越米高佐敦登史上第五 領軍火箭1分險勝熱火

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）於周六火箭對熱火之戰，全場攻入27分，生涯總得分達到32,294分，成功超越「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan），在NBA歷史得分榜上攀升至第五位；領軍火箭主場以123:122險勝熱火。

杜蘭特生涯總得分達到32,294分，成功超越米高佐敦。路透社

火箭主場以123:122險勝熱火。路透社

「還有四個要追」 杜蘭特謙虛展望



比賽進行至第四節，杜蘭特憑藉一記右側底角的三分球，正式完成了對佐敦的超越。當皮球應聲入網後，這位37歲的老將短暫地舉起雙臂慶祝，主場球迷亦隨即報以雷鳴般的掌聲和歡呼聲。杜蘭特賽後笑著說：「還有四個要追！」將目光投向了排在他前面的高比拜仁（Kobe Bryant）。對於超越佐敦，他坦言：「米高佐敦代表了標誌性的神級水平，他體現了我所相信的一切。」



儘管杜蘭特在最後時刻錯失了絕殺的投籃，但隊友阿曼湯遜（Amen Thompson）補籃得手，幫助火箭險勝1分。湯臣賽後對杜蘭特的成就讚不絕口：「那太傳奇了，能和這樣偉大的球員同隊，真的很鼓舞人心。見證他打破這些紀錄，感覺很酷。」



本季連超名宿 烏度卡：巨大成就



這是杜蘭特本賽季第三次在得分榜上超越傳奇球星。在此之前，他已先後超越了張伯倫（Wilt Chamberlain）和魯域斯基（Dirk Nowitzki）。火箭教練烏度卡（Ime Udoka）賽後表示：「超越米高佐敦顯然是一項巨大的成就，我們為他慶祝了這一點。」



杜蘭特仍未滿足 ：旅程仍在繼續



儘管取得了如此輝煌的成就，但杜蘭特本人卻顯得相當謙虛和冷靜。他說：「在旅程中，當你只關心變得更好時，很難完全消化它(紀錄)。我從不想輕視這樣的事情，但我明天還得起床上班。」

