Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜樸辛基斯背傷退賽 勇士再陷傷病潮

籃球天地
更新時間：18:50 2026-03-21 HKT
發佈時間：18:50 2026-03-21 HKT

勇士的傷病名單，似乎又要再添一人。中鋒樸辛基斯（Kristaps Porzingis）在周五作客101:115不敵活塞的比賽中，因下背部痙攣提前退賽。賽後，他表示自己「很可能」會錯過週六晚作客鷹隊的「倒戈」之戰。

背部痙攣退賽 倒戈戰成疑

樸辛基斯在賽後表示，他在比賽第一節已感覺到背部開始繃緊，但在第二節末段，與活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）連續兩次身體對抗後，情況變得更糟。在他離場前的最後一次觸球，他在一次跳躍落地後，明顯感到背部不適，隨即要求換人，並在訓練員的陪同下，緩慢地走回更衣室。球隊在半場後，宣布他不會再上陣。
樸辛基斯解釋：「當我身體還熱的時候，情況還好，但在那一次觸球後，我感到了一點痙攣。我們再看看吧，也許明天會鬆弛下來，誰知道呢？但現在感覺很僵硬。」他透露，自己職業生涯早期也曾遇到過類似的問題，知道如何處理，相信這次的傷勢並不嚴重。

剛尋回狀態又添傷 勇士陷困境

這次受傷，對樸辛基斯和勇士而言，無疑是一個沉重的打擊。這位拉脫維亞中鋒近期才剛從另一次傷病中恢復，在過去八場比賽中上陣了六場，狀態逐漸回升。在過去四場比賽中，他分別攻入了11、17、20和30分，並曾向記者表示，這是他本賽季感覺最好的一段時間。

交易後首度回舊東家上陣成疑

樸辛基斯在今年二月的交易截止日前，才剛被鷹隊交易至勇士。周六晚的比賽，本應是他被交易後，首次重返亞特蘭大，面對舊主。如今因傷上陣成疑，令這場備受矚目的「倒戈戰」，可能失色不少。
勇士近期戰績低迷，在周五輸給活塞後，近8戰7負，戰績跌至33勝37負。樸辛基斯的受傷，令這支正為季後賽席位掙扎的球隊，前景更添暗淡。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
9小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
8小時前
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
商業創科
4小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
10小時前
大批藍帽子在場搜彈頭。梁國峰攝
葵涌開5槍│中槍疑犯危殆 藍帽子大規模搜彈頭
突發
8小時前
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
前TVB小花偷食打爛一手好牌  「低胸到肚臍」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光邊緣
影視圈
2026-03-20 19:00 HKT
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮（資料圖片）
已花$40萬租樓 無殼蝸牛心思思置業 網民激辯上車利弊 一突破傳統買樓新思維冒起｜Juicy叮
時事熱話
9小時前