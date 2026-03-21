NBA｜樸辛基斯背傷退賽 勇士再陷傷病潮

勇士的傷病名單，似乎又要再添一人。中鋒樸辛基斯（Kristaps Porzingis）在周五作客101:115不敵活塞的比賽中，因下背部痙攣提前退賽。賽後，他表示自己「很可能」會錯過週六晚作客鷹隊的「倒戈」之戰。

背部痙攣退賽 倒戈戰成疑

樸辛基斯在賽後表示，他在比賽第一節已感覺到背部開始繃緊，但在第二節末段，與活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）連續兩次身體對抗後，情況變得更糟。在他離場前的最後一次觸球，他在一次跳躍落地後，明顯感到背部不適，隨即要求換人，並在訓練員的陪同下，緩慢地走回更衣室。球隊在半場後，宣布他不會再上陣。

樸辛基斯解釋：「當我身體還熱的時候，情況還好，但在那一次觸球後，我感到了一點痙攣。我們再看看吧，也許明天會鬆弛下來，誰知道呢？但現在感覺很僵硬。」他透露，自己職業生涯早期也曾遇到過類似的問題，知道如何處理，相信這次的傷勢並不嚴重。

剛尋回狀態又添傷 勇士陷困境

這次受傷，對樸辛基斯和勇士而言，無疑是一個沉重的打擊。這位拉脫維亞中鋒近期才剛從另一次傷病中恢復，在過去八場比賽中上陣了六場，狀態逐漸回升。在過去四場比賽中，他分別攻入了11、17、20和30分，並曾向記者表示，這是他本賽季感覺最好的一段時間。

交易後首度回舊東家上陣成疑

樸辛基斯在今年二月的交易截止日前，才剛被鷹隊交易至勇士。周六晚的比賽，本應是他被交易後，首次重返亞特蘭大，面對舊主。如今因傷上陣成疑，令這場備受矚目的「倒戈戰」，可能失色不少。

勇士近期戰績低迷，在周五輸給活塞後，近8戰7負，戰績跌至33勝37負。樸辛基斯的受傷，令這支正為季後賽席位掙扎的球隊，前景更添暗淡。