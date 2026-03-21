NBL｜金牛變陣衝冠 簽前CBA悍將所羅門 球隊奪冠功臣FMVP厄特爾離隊

香港金牛籃球隊周六晚宣布季後賽前夕的重要引援，正式簽入前CBA內線球員所羅門（Richard Solomon），以強化禁區統治力；與此同時，球隊宣布與上季奪冠功臣、後衛厄特爾二世（Michael Ertel II）達成離隊協議。金牛期望藉這次「一出一入」的人腳調整，為即將展開的季後賽作最後部署，力爭衛冕霸業。

曾效力於CBA的內線悍將所羅門加盟球隊彌補內線空缺。香港金牛圖片

香港金牛上季奪冠功臣厄特爾離隊。香港金牛圖片

香港金牛上季奪冠功臣厄特爾離隊。香港金牛圖片

針對性補強 填補巴爾文空缺

現年33歲的新援所羅門身高2.08米，司職大前鋒及中鋒。這位內線悍將履歷豐富，早年曾隨NBA雷霆出戰季前賽，其後轉戰歐洲多國聯賽。他於亞洲賽場亦證明過實力，曾效力日本B.League的東京電擊及富山松雞，展現極佳的得分與統治力。

所羅門近年轉戰CBA，2024年加盟北京北汽（北京首鋼）期間，於總決賽五場悉數上陣，助球隊奪得亞軍；今季轉投南京同曦，在23場常規賽中場均交出7.6分及7.5個籃板。金牛管理層看中其出色的籃板嗅覺及機動性，能覆蓋禁區至三分線的防守範圍，且具備策應能力，被視為填補巴爾文（Ondřej Balvín）離隊後內線空缺的最佳人選，有望成為球隊攻守轉換的樞紐。

忍痛割愛 告別奪冠功臣

隨著球隊戰略重心重回內線，金牛不得不作出取捨。厄特爾二世自2025年6月加盟以來，一直是球隊外線核心。上季NBL常規賽他場均攻入21.6分，總決賽對長沙勇勝一役更單場獨取36分，最終助金牛封王並榮膺FMVP（決賽最有價值球員）。惟今季球隊致力提升內線深度，雙方最終達成解約共識。球會對厄特爾的專業態度及奪冠貢獻給予高度評價，並祝願他前程似錦。

香港金牛將於今晚（21日）作客再戰長沙勇勝，上演今季NBL常規賽煞科戰。隨著新援到位，球隊將加速磨合，誓以最強陣容迎接季後賽挑戰，向「三連霸」目標進發。