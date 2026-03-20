NBA｜雲班耶馬絕殺太陽 馬刺終結六年季後賽荒

周四晚的NBA常規賽，雲班耶馬（Victor Wembanyama）在比賽還剩一秒時投進一記17英尺跳投，幫助馬刺以101：100險勝太陽，正式鎖定季後賽席位，結束長達六個賽季的季後賽荒。

雲班耶馬全場貢獻34分和12個籃板球，他的致勝跳投讓球隊在最後時刻上演驚天逆轉。艾朗霍斯（De'Aaron Fox）攻入23分。兩人合力助馬刺取得四連勝。目前馬刺戰績為52勝18負，高居聯盟第二，僅次於西岸榜首雷霆。

比賽末段戰況緊湊。太陽一度領先10分，但馬刺在第四節發力反撲。比賽還剩26.6秒時，霍斯指尖上籃將比數追至99：100。太陽其後發球失誤，拉希爾弗萊明兩罰不中，給予馬刺最後一擊的機會。雲班耶馬運球消耗時間，在完場前秒擺脫伊古達路（Oso Ighodaro）防守，跳投命中絕殺。

太陽雖有基利士比（Collin Gillespie）攻入24分，保卡（Devin Booker）貢獻22分，但仍位列西岸第七。雖然馬刺後衛史提芬卡素（Stephon Castle）因傷缺陣，對球隊防守造成影響，但無阻馬刺鎖定季後賽席位。太陽此次六場作客之旅以2勝4負告終。