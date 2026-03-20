Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雲班耶馬絕殺太陽 馬刺終結六年季後賽荒

籃球天地
更新時間：15:12 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:12 2026-03-20 HKT

周四晚的NBA常規賽，雲班耶馬（Victor Wembanyama）在比賽還剩一秒時投進一記17英尺跳投，幫助馬刺以101：100險勝太陽，正式鎖定季後賽席位，結束長達六個賽季的季後賽荒。

雲班耶馬全場貢獻34分和12個籃板球，他的致勝跳投讓球隊在最後時刻上演驚天逆轉。艾朗霍斯（De'Aaron Fox）攻入23分。兩人合力助馬刺取得四連勝。目前馬刺戰績為52勝18負，高居聯盟第二，僅次於西岸榜首雷霆。

比賽末段戰況緊湊。太陽一度領先10分，但馬刺在第四節發力反撲。比賽還剩26.6秒時，霍斯指尖上籃將比數追至99：100。太陽其後發球失誤，拉希爾弗萊明兩罰不中，給予馬刺最後一擊的機會。雲班耶馬運球消耗時間，在完場前秒擺脫伊古達路（Oso Ighodaro）防守，跳投命中絕殺。

太陽雖有基利士比（Collin Gillespie）攻入24分，保卡（Devin Booker）貢獻22分，但仍位列西岸第七。雖然馬刺後衛史提芬卡素（Stephon Castle）因傷缺陣，對球隊防守造成影響，但無阻馬刺鎖定季後賽席位。太陽此次六場作客之旅以2勝4負告終。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
18小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
7小時前
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
6小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
10小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
23小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
3小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
6小時前