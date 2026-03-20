NBL｜唐才育末節灑「三分雨」救駕 香港金牛險勝石家莊鎖定常規賽冠軍

香港金牛周四（19日）晚作客石家莊翔藍，憑藉老將唐才育在第四節「著火」轟入4記關鍵三分球，在驚濤駭浪下以106：101力克對手。由於次席的合肥狂風同日輸波，金牛得以提早一輪鎖定常規賽王者寶座，將以頭號種子身分昂然晉身季後賽。

金牛今仗由外援邦斯（Shamorie Ponds）、阿諾斯克（E.J. Anosike）聯同盧杜偉、侯天一及孫晨然正選掛帥。首節雙方快打快，比分咬緊，金牛憑多點開花單節7人有進帳，稍以27：23領先。次節金牛反客為主，阿諾斯克頻頻強攻禁區，單節獨取12分，配合盧藝文及董健外線發炮，加上全隊上半場罰球14射全中，半場拉開至53：47。

易邊後風雲變色，金牛第三節中段突然「斷電」，被主隊打出一波15：0攻勢反超前，一度落後64：72。幸好盧藝文及時連中兩記三分球「止血」，加上邦斯完節前搏得精彩「2+1」，助球隊追至77：80進入決勝節。

唐才育單節轟12分做功臣

末節成為唐才育的表演舞台，他先與邦斯接連發炮重奪領先。雖然主隊一度回敬一段13：3攻勢反先，但關鍵時刻唐才育挺身而出，再中冷箭三分改寫比分。尾段美臣鍾斯（Mason Jones）與阿諾斯克連番博得犯規，在罰球線上穩穩奠勝，最終金牛以5分之差凱旋。

數據方面，第四節獨取12分的唐才育成為贏波最大功臣；阿諾斯克交出全隊最高21分及9籃板，美臣鍾斯則錄得17分及8助攻。

對於球隊驚險取勝，香港金牛主教練解立彬賽後表示：「這場比賽雖然最後僥倖贏了，但我們有很多需要總結的地方。我們會翻看錄影，把防守端暴露的細節問題找出來，爭取下場避免。」金牛將於周六（21日）作客長沙勇勝，上演常規賽煞科戰。