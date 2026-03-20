NBA｜勒邦占士追平歷史出賽記錄 當積轟60分助興兼率湖人134:126挫熱火

湖人周三作客挫火箭後，其後便趕往邁亞密周四背靠背鬥熱火，今戰湖人巨星勒邦占士(LeBron James)再創里程碑，完成個人生涯第1611場出賽，追平名人堂球員羅拔帕利殊所(Robert Parish)保持的記錄，而隊友當積(Luka Doncic)今戰亦相當爭氣狂轟60分下，助力球隊以134:126擊敗熱火。

當積狂轟60分助興「大帝」創出場里程碑

湖人在背靠背出戰下明顯較慢入局，首節以29:42落後熱火13分，但上半場紫金軍團仍憑着當積為球隊攻入21分下，在半場完結時將比數追成59:65。易籃後湖人展開大反擊，當積更火力全開單節攻入19分下，助力湖人以97:88反超比數，到決勝節熱火雖一度將比分追近，但奈何當積手感火熱一直將比數拉開，最終湖人以134:126擊敗熱火。

今戰湖人2大巨星各創里程碑，41歲的占士今戰出場後，生涯出場數累計為1611場，追平羅拔帕利殊在1997年所創下的記錄，今季亦有望再將記錄進一步延長，而今戰他亦攻入19分15籃板和10助攻的3雙數據，展現出寶刀未老的實力。而當積今場則狂轟60分，追平生涯單場得分第2高的記錄，他曾在2024年對鷹隊攻入的73分，而2022年對紐約人首次攻入60分，目前這位NBA得分已連續8場攻入30分，並在過去5場2度攻入50分，手感十分火熱。

