NBA｜泰頓傷癒復出第3次雙雙 領塞爾特人大勝勇士21分

塞爾特人球星泰頓（Jayson Tatum）自跟腱手術後復出以來，狀態持續火熱。周三綠軍主場以120:99大勝勇士的比賽中，他再次交出24分和10個籃板的「雙雙」成績，與上半場已攻入23分、全場獨取32分的隊友謝倫布朗（Jaylen Brown）聯手帶領「綠軍」取得三連勝。

全場獨取32分的謝倫布朗和泰頓聯手帶領「綠軍」取得三連勝。美聯社

泰頓6戰5場20+

泰頓今場錄得24分，傷癒復出至今6戰第5次得分超過20分，第3次錄得「雙雙」數據。這顯示他已逐漸擺脫重傷的陰霾，重拾昔日的皇牌身手。

泰頓6戰5場20+。美聯社

綠軍雙星合璧擊退勇士

今仗，「綠軍雙探花」泰頓與布朗再次合璧，威力驚人。布朗在上半場已火力全開，攻入23分，為球隊早早奠定勝基。泰頓則在全場穩定輸出，與布朗合共攻入56分，帶領球隊在第三節一度領先多達21分。儘管勇士在第四節初段曾將分差縮小至11分，但塞爾特人隨即打出一波17:6的攻勢，再次將領先優勢擴大至22分，鎖定勝局。

謝倫布朗連同泰頓再次合璧以120:99大勝勇士。法新社

普辛基斯「回家」獲致敬

今場比賽的另一焦點，是前塞爾特人冠軍成員、現效力勇士的樸辛基斯（Kristaps Porzingis）「回家」。這是他自2023-24賽季為「綠軍」奪冠後，首次以客隊球員身份重返TD花園球場。在首節與第二節之間，球場大螢幕播放了向他致敬的影片，全場球迷起立鼓掌，場面感人。樸辛基斯今仗為勇士貢獻了11分和5個籃板。

勇士缺居利戰績低迷

勇士方面，在缺少了主將史提芬居利（Stephen Curry）的情況下，球隊戰績持續低迷，近7戰6負。今仗，披頓二世（Gary Payton II）和史賓沙（Pat Spencer）各得14分，已是全隊最高，球隊前景令人擔憂。