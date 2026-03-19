Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜泰頓傷癒復出第3次雙雙 領塞爾特人大勝勇士21分

籃球天地
更新時間：17:35 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:35 2026-03-19 HKT

塞爾特人球星泰頓（Jayson Tatum）自跟腱手術後復出以來，狀態持續火熱。周三綠軍主場以120:99大勝勇士的比賽中，他再次交出24分和10個籃板的「雙雙」成績，與上半場已攻入23分、全場獨取32分的隊友謝倫布朗（Jaylen Brown）聯手帶領「綠軍」取得三連勝。

全場獨取32分的謝倫布朗和泰頓聯手帶領「綠軍」取得三連勝。美聯社
全場獨取32分的謝倫布朗和泰頓聯手帶領「綠軍」取得三連勝。美聯社

泰頓6戰5場20+

泰頓今場錄得24分，傷癒復出至今6戰第5次得分超過20分，第3次錄得「雙雙」數據。這顯示他已逐漸擺脫重傷的陰霾，重拾昔日的皇牌身手。

泰頓6戰5場20+。美聯社
泰頓6戰5場20+。美聯社

綠軍雙星合璧擊退勇士

今仗，「綠軍雙探花」泰頓與布朗再次合璧，威力驚人。布朗在上半場已火力全開，攻入23分，為球隊早早奠定勝基。泰頓則在全場穩定輸出，與布朗合共攻入56分，帶領球隊在第三節一度領先多達21分。儘管勇士在第四節初段曾將分差縮小至11分，但塞爾特人隨即打出一波17:6的攻勢，再次將領先優勢擴大至22分，鎖定勝局。

謝倫布朗連同泰頓再次合璧以120:99大勝勇士。法新社
謝倫布朗連同泰頓再次合璧以120:99大勝勇士。法新社

普辛基斯「回家」獲致敬

今場比賽的另一焦點，是前塞爾特人冠軍成員、現效力勇士的樸辛基斯（Kristaps Porzingis）「回家」。這是他自2023-24賽季為「綠軍」奪冠後，首次以客隊球員身份重返TD花園球場。在首節與第二節之間，球場大螢幕播放了向他致敬的影片，全場球迷起立鼓掌，場面感人。樸辛基斯今仗為勇士貢獻了11分和5個籃板。

勇士缺居利戰績低迷

勇士方面，在缺少了主將史提芬居利（Stephen Curry）的情況下，球隊戰績持續低迷，近7戰6負。今仗，披頓二世（Gary Payton II）和史賓沙（Pat Spencer）各得14分，已是全隊最高，球隊前景令人擔憂。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
00:38
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道一段全封
突發
1小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
8小時前
宏福苑大火首場聽證會早上舉行
02:35
宏福苑大火首場聽證會 杜淦堃：居民多次投訴工人吸煙 惟勞工處16次巡查未發現 ︱持續更新
社會
5小時前
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
港鐵男乘客月台艷遇 兩「飛來蜢」少女索聯絡方法 過來人點出破綻 提醒呢招長玩長有 ｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑大火聽證會 杜淦堃：殉職消防員偉豪曾發求救信號 不排除於31樓墮樓亡
01:17
宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
5小時前
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
11小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
8小時前