NBA｜當積占士合轟70分 攜手破兩紀錄率湖人取得七連勝

湖人雙星當積（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）周三晚合共攻入70分，帶領球隊作客以124：116擊敗火箭，將連勝紀錄擴大到七場。兩人更在這場比賽中雙雙締造個人NBA里程碑。

Luka is UNREAL & the squad is LOVING IT 🕺 pic.twitter.com/5ALm5p7oA8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2026

湖人球星當積全場出賽38分鐘，25射12中，三分球17射7中，狂轟40分、9個籃板球、10次助攻的準三雙數據。他並以27歲18天之齡，成為NBA史上最年輕命中1600記三分球的球員。而占士則貢獻30分，14射13中，命中率高達92.9%，以41歲78天之齡成為NBA史上最高齡以九成命中率砍下30分或以上的球員，更是唯一一位年過四十達成此壯舉的球員，比第二位達至此記錄的拓荒者隊中鋒沙邦尼斯（Arvydas Sabonis）相差5年。

今仗湖人上半場一路佔優，上半場結束前17秒當積攻入3分，讓湖人半場領先火箭12分。第三節餘下7分05秒時情勢逆轉，杜蘭特（Kevin Durant）的一球入樽，讓火箭反超前73：71分，第三節結束時火箭以92：89領先3分。

第四節，湖人靠八村壘（Rui Hachimura）與當積連續命中三分球，在比賽還剩3分14秒時重新領先113：109。末段當積連取5分，助湖人將比分拉開至122：113鎖定勝局，最後以124：116擊敗火箭。

火箭雖有辛根（Alperen Sengun）復出貢獻27分10助攻，阿門湯遜（Amen Thompson）取得26分11籃板球，杜蘭特全場得18分，但仍無法阻止湖人取得7連勝 。