NBA｜馬刺三分雨射跨帝王 25個三分球刷新隊史紀錄

馬刺周二NBA作客帝王下起「三分雨」，全隊轟進創隊史新高的25記三分球，最終以132:104輕鬆擊敗主隊帝王，寫意地收下三連勝。

馬刺NBA作客以132:104擊敗主隊帝王地收下三連勝。法新社



團隊籃球多點開花 7人得分上雙



馬刺今仗從開賽便展現出極佳的團隊合作，多點開花的攻勢讓帝王防不勝防。首節，馬刺便以39:22的攻勢迅速拉開比分。上半場，他們的外線手感更是熱得發燙，23次出手命中14球，打完前兩節已取得78:47的巨大領先優勢。由於分差懸殊，馬刺多名主力球員在第三節結束後便「打卡下班」，在末節，當拜尤保（Bismack Biyombo）罰球命中後，馬刺今仗上陣的13名球員全部都有得分進帳。

馬刺作客帝王下起「三分雨」，全隊轟進創隊史新高的25記三分球。法新社

馬刺7人得分上雙



全隊共有7人得分超過雙位數，其中「法國怪物」雲班耶馬（Victor Wembanyama）與基頓莊遜（Keldon Johnson）各得18分，錢柏尼（Julian Champagnie）和夏里遜班斯（Harrison Barnes）亦分別貢獻了17分和16分。二年級後衛卡素（Stephon Castle）雖然只得3分，但卻送出了全場最高的12次助攻，完美地串連了球隊的進攻。全隊合計送出41次助攻，充分體現了其團隊籃球的精髓。



霍斯：我們享受為彼此成功



後衛迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）賽後解釋了球隊能夠成功的原因：「我們享受一起打球，我們享受看到彼此成功。所以這讓分享球變得更加容易。」霍斯今仗亦有15分和6次助攻進帳，其三分球命中率更高達60%。



帝王主場慘敗 韋少助攻創里程碑



帝王方面，雖然雷諾（Maxime Raynaud）攻下生涯新高的32分，而韋斯博克（Russell Westbrook）亦交出5分、10助攻，其生涯總助攻數更超越了馬克積遜（Mark Jackson）和拿殊（Steve Nash），獨居歷史第五位，但球隊整體表現低迷，最終在主場吞下敗仗。

