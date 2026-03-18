NBA｜雷霆擊敗魔術首隊鎖定季後賽席位 但不及卡魯索球鞋封蓋搶鏡

周二NBA雷霆客場以113:108擊敗魔術的比賽中，雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大簡稱SGA（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分，帶領球隊豪取九連勝，並成為本賽季首支鎖定季後賽席位的球隊。然而，雷霆防守大將卡魯索（Alex Caruso）在比賽中使出「球鞋封蓋」，震驚全場，將賽事焦點轉移到自己身上。

Alex Caruso ended up receiving a tech for using his shoe on this play 😅 pic.twitter.com/fuDU9hpavW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 18, 2026

雷霆客場以113:108擊敗魔術。法新社



靈機一動 鞋子變「武器」



事件發生在第二節中段，當時卡魯索在防守中左腳的球鞋不慎掉落。他隨即撿起鞋子，但並未立即穿上。當魔術前鋒達施華（Tristan da Silva）持球切入上籃時，手持球鞋的卡魯索竟「靈機一動」，順勢用鞋子朝皮球揮去，成功將球拍出界外。

這一前所未見的防守動作，令在場所有人都為之一愣。球證經商議後，判定卡魯索的行為構成妨礙中籃，因此魔術隊自動獲得兩分，同時卡魯索亦因使用「非法裝備」防守，而被追加一次技術犯規，魔術隊再獲一次罰球機會。



賽後坦言後悔：未來10年不會再發生



賽後，卡魯索對這個「神來之筆」哭笑不得。他說：「我以前從沒遇過這種情況，我也不知道該怎麼說，就是靈機一動。當時我只想著要把球拍掉，坦白說，我真的不知道球證會怎麼判。如果早知道會被判妨礙中籃加技術犯規，等於白送對方3分，我可能就不會這麼做了。」

他補充說：「當我手裡拿著鞋子時，腦中就閃過可以用它來處理這球的念頭。不是惡意的那種，而是像『讓我試著做個防守，把球擋下來』。這大概就是NBA那種很奇葩的場面，大概接下來10年都不會再發生了。」

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無損勝局 雷霆鎖定季後賽



儘管製造了這個小插曲，但卡魯索今仗在防守端的貢獻仍然功不可沒。他全場上陣24分鐘，雖然只得2分，但搶下了8個籃板及2次搶截，其在場正負值更高達全隊最高的+19。最終，雷霆在SGA獨取40分的帶領下，以5分之差擊敗魔術，戰績提升至54勝15負，繼續冠絕全聯盟，並率先鎖定季後賽資格，向衛冕總冠軍的目標邁進。



