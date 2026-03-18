NBL｜香港⾦⽜⼤勝張家⼝體文旅 主場常規賽煞科以勝利告別

香港金牛周二（17日）晚於荃灣體育館上演2025-26賽季NBL常規賽主場「煞科戰」。面對張家口體文旅，金牛在全隊5人得分上雙、第三節打出單節32：4的恐怖攻勢下，最終以112：63大炒對手，為今季主場賽事畫上完美句號，繼續向常規賽冠軍寶座邁進。

金牛今仗在陣容上稍作輪換，由隊長董健夥拍刁展望、曲虹霖，聯同外援邦斯（Shamorie Ponds）及阿諾斯克（E.J. Anosike）擔正。開局初段戰況一度膠著，雙方打成8：8平手。轉捩點出現在首節中段，近期狀態「著火」的美臣鍾斯（Mason Jones）後備登場即發揮「微波爐」本色，迅速攻入7分，配合唐才育外線發炮，帶領球隊打出一波14：5攻勢，首節領先31：17。

次節金牛得勢不饒人，唐才育、侯天一及美臣鍾斯頻頻博得犯規並穩健罰球得分，一度將優勢擴大至22分。儘管客軍半場前曾打出8：0攻勢力追，金牛半場仍以60：42遙遙領先。

換邊後金牛火力全開，第三節防守端更滴水不漏，打出一段32：4的壓倒性攻勢，單節轟入6記三分球，其中隊長董健獨取11分。三節過後比分已拉開至92：46，提早鎖定勝局。最終金牛以112：63大勝張家口體文旅，以一場酣暢淋漓的勝仗告別主場球迷。

數據方面，金牛今仗多點開花，阿諾斯克攻入全場最高的21分；美臣鍾斯交出16分、5籃板、5助攻的全能數據；董健、邦斯與刁展望亦各得11分。

金牛主帥解立彬賽後表示：「儘管對手未派出全主力，但我們仍需專注打出自己的內容。中場調整後，大家在第三節只讓對手得4分，這正是金牛應有的節奏。」解立彬強調，接下來對陣石家莊及湖南的比賽將關乎排名爭奪，期望球隊在季後賽前展現最佳狀態。

完成主場賽事後，香港金牛將於周四（19日）及周六（21日）接連作客石家莊翔藍及長沙勇勝，力爭再贏兩場為常規賽收官，鎖定榜首位置，以常規賽冠軍身分強勢殺入季後賽。