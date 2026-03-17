NBA｜獨角獸KP狂轟30分助勇士挫巫師 助力主帥居爾成史上第4快達成600勝教頭

正值5連敗的勇士周一作客踢館巫師，在「獨角獸」樸辛基斯(Kristaps Porzingis)轟入30分下，助球隊以125:116擊敗巫師，中斷連敗之餘，更幫助主帥居爾(Steve Kerr)達成600勝的里程碑，亦成為史上第4快完成的主帥。

居爾吞5連敗後終達成600勝

面對正值11連敗的巫師，勇士今戰火力全開，半場憑着樸辛基斯攻入15分，加上迪安東尼美爾頓(De’Anthony Melton)和小披頓(Gary Payton II)齊貢獻13分下以64:57取得領先，易籃後勇士持續火力輸出，迅速將比數再拉開，巫師在楊格(Trae Young)退下火線後火力大減，勇士最終順利以125:116擊敗巫師。倒戈的樸辛基斯今戰手感火熱，後備上陣約26分鐘便轟入30分外加5籃板4助攻，另外美爾頓也貢獻了27分助球隊止連敗頹勢。

主帥居爾成史上第4快達成600勝教頭。AFP

今場勝仗亦成功令居爾終於達成生涯600勝，亦以943場例行賽成為史上第4快達成此里程碑的教頭，歷史上比他快的教練分別是「禪師」積遜(Phil Jackson)805場、「油頭」萊里(Pat Riley)832場和普波域治(Gregg Popovich)887場，居爾在球員生涯累積601勝，亦成繼尼爾遜後，NBA史上唯二能以教練和球員身份達成600勝，居爾對達成里程碑表示：「聽到我的名字出現在那組名單時感覺很不真實，但我可以告訴你，將那些名字和我連結在一起時就是天賦。在這個聯盟𥚃，沒有優秀的球員無法贏波，從我接下工作那天起，我便有幸擁有不可思議的天賦。」

