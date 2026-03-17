NBA｜火箭尾段又無油 當積轟36分率湖人豪取6連勝

湖人周一上演西岸前段班大戰，作客迎戰火箭，雙方今仗鬥得十分激烈，但火箭尾段又再熄火最後6分鐘僅得4分不得下，紫金軍團憑着當積(Luka Doncic)轟入36分下，以100:92射落火箭。

當積狂攻36分退火箭 大讚球隊末節攻防出色

今戰對於2隊在季後賽的局勢攸關重要，因此雙方強度10足，曾出現過13次的領先交換，上半場火箭憑着杜蘭特(Kevin Durant)攻入16分下以57:51領先，而進入到第三節湖人開始反擊，在全隊單節取得32分下，將分差追成僅3分，而到末節雖然火箭有加比利史密夫(Jabari Smith)連得5分下反超，但火箭「老毛病」又出現，在最後的6分鐘中僅取得4分下，紫金軍團亦把握機會反擊打出15:4的攻勢下，最終以100:92取得勝利收下6連勝，湖人今場勝仗亦鞏固了球隊西岸第3的位置，領先排第4的火箭1.5場勝差。

當積今場手感不錯，27投中14轟入36分外加6籃板，賽後他受訪亦大讚球隊在攻防端的表現：「我們最後一節的傳球做得很好，進攻也更加流𣈱，亦有非常出色的防守表現，把對手的得分壓在92分。」當積也認為最近比賽的身體對抗明顯提升：「近幾場比賽都非常強硬，好有季後賽的感覺，我們還有進步空間，但最重要是可以贏波，並延續氣勢。」今戰勒邦占士(LeBron James)亦貢獻18分外加5籃板5助攻2抄截，而火箭則有史密夫攻入22分。

