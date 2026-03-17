NBA｜NBA擬下周投票表決擴軍 預計最快2028-29賽季增加2隊
更新時間：11:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:51 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:51 2026-03-17 HKT
NBA就擴軍再有新消息，據ESPN報導指NBA將於下周開會就擴軍進行投票，2支擴軍隊伍將會是此前呼聲最高的拉斯維加斯及西雅圖，預計最快將於2028-29年正式投入聯賽。
聯盟下周就擴軍投票決議 西雅圖、拉斯維加斯最快28-29賽季進入聯盟
根據ESPN消息並指出目前不論董事會或球會管理層大部分都對擴軍表示支持，因若擴軍成功將可為聯盟及球隊帶來長期且穩定的收入，就今次擴軍投票，據悉2支球隊都需要得聯盟30位球隊班主中的23票才可通過，繼2004年夏洛特山貓後，最快將於2028-29年再有新球隊加入聯盟。
據報指聯盟正在和董事會正積極推動拉斯維加斯和西雅圖的競標工作，據預測每支球隊的競標價格將在70至100億之間，在過去4年NBA球隊估值大幅上升，2022年太陽的收購案中，當時便以破紀錄的40億美元收購，其後在去年則先後被塞爾特人的61億收購和湖人的100億收購再打破記錄。
實際上西雅圖和拉斯維加斯確實亦是2個最佳的擴軍地點之一，前者曾誕生「手套」披頓(Gary Payton)和杜蘭特(Kevin Durant)等球星的西雅圖超音速，深受當地球迷歡迎，但在2008年後遷至奧哈拉荷馬州並更名為雷霆隊，之後西雅圖也一直作為擴軍呼聲最高的地點之一。而拉斯維加斯作為其中一個雲集各類娛樂場所的知名地點，除了有F1外也有NHL和NFL等主隊落腳，另外此前NBA Cup決賽也在拉斯維加斯舉行也大受歡迎，可見拉斯維加斯可為聯盟帶來可觀的經濟效益。
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