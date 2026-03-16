NBA｜謝倫般臣狂斬30分 紐約人主場大逆轉21分 送勇士五連敗
更新時間：19:09 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-16 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-16 HKT
周日晚NBA常規賽，謝倫般臣（Jalen Brunson）全場貢獻30分和9次助攻，帶領紐約人在落後21分的劣勢下奮起直追，最終在主場以110：107擊敗勇士，最終完成驚天大逆轉。
紐約人開局慢熱，首節以21：35落後。上半場還剩9分半鐘時，勇士憑藉普斯（Quinten Post） 的補籃將比分擴大到46：25，領先紐約人21分 。隨後紐約人半場結束前追至45：54。直至第三節最後幾分鐘，般臣連串得分後，紐約人才再次取得2分領先。勇士在比賽末段仍有機會，比賽餘下2：04分時山度士（Gui Santos）的入球，為勇士追至103：104，相差1分。紐約人的艾魯比（OG Anunoby） 在最後6秒時2罰全中，勇士在完場前未能獲得最後一次投籃機會，最終失誤丟掉球權。紐約人在主場以110：107擊敗勇士 ，取得三連勝。
勇士雖然有3人攻入20分以上，但仍無法阻止賽季最長的五連敗。主將史提芬居里（Stephen Curry）因右膝疼痛和發炎連續第17場缺陣，其弟薛夫居里（Seth Curry）因左腹股溝拉傷至少缺席一周，老將賀霍特（Al Horford）亦因左小腿拉傷缺席至少一周。
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