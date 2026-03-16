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NBA｜公鹿贏咗場波輸咗字母哥 灌籃後疑膝蓋過度伸展離場或再傷缺

籃球天地
更新時間：17:26 2026-03-16 HKT
發佈時間：17:26 2026-03-16 HKT

公鹿周日主場迎戰聯絡墊底的溜馬，雖然最終主隊以134:123擊敗溜馬，但當家球星安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)在第三節一次灌籃落地不穩，不久後便退下火線，主帥李華士(Doc Rivers)指有機會是膝蓋過度伸展，亦字母哥再傷出將為公鹿爭奪附加賽的名額再添陰霾。

公鹿周日主場以134:123擊敗溜馬。路透社
公鹿周日主場以134:123擊敗溜馬。路透社
字母哥疑膝蓋過度伸展或再因傷缺席。法新社
字母哥疑膝蓋過度伸展或再因傷缺席。法新社

字母哥疑膝蓋過度伸展或再因傷缺席

今戰雙方鬥得相當激烈，但最終公鹿仍是技高一籌以134:123贏得今場勝利，但在第三節字母哥在一次快攻灌籃落地不穩，雖然有留在場上繼續比賽，但在2罰後疑因難忍不適返回更衣室，之後便再未有上場，字母哥在出戰的23分鐘中攻入31分14籃板8助攻。

字母哥疑膝蓋過度伸展或再因傷缺席。法新社
字母哥疑膝蓋過度伸展或再因傷缺席。法新社

主帥李華士賽後表示：「我猜他可能是過度伸展，但也只是我的猜測。」但字母哥則持不同意見，他指目前感覺並沒有太嚴重，他說：「我會先回家睡一覺，然後看一下明天怎樣，再試一下重訓，如果還是不舒服就再看接下來怎處理，目前未有太大困擾。」今日季字母哥受傷病困擾，已缺席31場比賽創下生涯單季新高，目前公鹿以28勝39負排第11，與排第10的黃蜂勝差差6場，亦字母哥傷出對公鹿是十分大的壞消息，附加賽資格岌岌可危。

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