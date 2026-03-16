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NBA｜法拉格率軍獨行俠130:120挫騎士 主帥傑特大讚法拉格似占士

籃球天地
更新時間：16:02 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:02 2026-03-16 HKT

獨行俠周五作客騎士以105:138大敗，周日再踢館復仇，今戰憑着狀元爺法拉格(Cooper Flagg)攻入27分下以130:120復仇成功，賽後主帥傑特(Jason Kidd)讚賞法拉格和勒邦占士(LeBron James)很類似，未來也有機會可以成為像他一樣的球員。

傑特讚法拉格有望成為像占士一樣的球員

上半場戰況相當膠着，出現過11次領先交換和7次打成平手，打完第二節獨行俠僅以60:59領先騎，進入到第三節獨行俠迎來爆發，開節便連得7分拉開比數，並以100:86進入到決勝節，獨行俠在末節曾一度領先21分，騎士雖有急起直追，然而已為時已晚最終獨行俠以130:120擊敗騎士一雪前恥。

法拉格今戰攻入全隊最高27分外加10助攻6籃板的全面數據，傑特賽後也用占士和法拉格作比較：「他們2人有許多可比較之處，占士可以持續50年有高水準表現，他也從第一日就獲得大量關注，而法拉格也是如此他的將來也可能有同樣的表現。」他補充表示：「占士生涯第一年都未能拿到總冠軍，他們2人很類似，同樣有極高天賦，法拉格未來可能成為像占士一樣的球員。」而獨行俠的馬素(Naji Marshall)和P.J. 華盛頓(P.J. Washington)分到前者攻入24分7助攻和5籃板，後者亦貢獻20分11籃板。
 

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