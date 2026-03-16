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NBA｜雷霆主場116:103擊退木狼 SGA驚險延續連續得分20+記錄

籃球天地
更新時間：13:07 2026-03-16 HKT
發佈時間：13:07 2026-03-16 HKT

雷霆周日主場迎戰木狼，基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)今戰險斷連續得得分20+記錄，前三節僅得10分，但好在末節手感及時回暖剛好「達標」20分下，將記錄推進到128場兼助球隊以116:103退木狼。

SGA連續20+驚險過關延至128場

雷霆一哥SGA今戰開局不佳，半埸10投僅中2得4分，打完第二節主隊以47:53落後，到第三節最多曾以59:68落後，但好在雷霆手感及時回暖，曾打出一波19:5的攻勢下以80:76反超進入決勝節，正當以為SGA的連續20+記錄要中斷時，這名候選MVP及時回神連續得分，在一球對愛華士(Anthony Edwards)的得分加罰下剛好達20分「打卡」下場，最終雷霆116:103擊敗木狼。

今戰SGA全場22投僅中7，得20分外加10助攻將連續得分20+記錄拉長至128場，他賽後受訪表示：「老實說，除了贏球我什麼都不在乎，今天的比賽節奏很亂得分也不高，2隊防守也很出色，因我也不意外。如果我之後賽有像我今晚的表現，而我們仍可獲勝，那我就是全地球最幸福的人。」而木狼今戰也有林度(Julius Randle)轟入32分外加7籃板6助攻，可惜未能為球隊取得勝利。
 

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