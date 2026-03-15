NBA｜熱火今季5次不敵魔術 33年悲情紀錄重演

NBA東岸季後賽之爭進入白熱化階段，熱火卻在最關鍵的佛羅里達州打吡中，寫下恥辱性一頁。他們在周六作客以117:121不敵魔術，今季5次與後者方交手悉數告負，慘遭橫掃。更悲情的是，聯盟33年來僅兩次出現單季對同一對手5次全敗的畫面，這2次的苦主恰巧都是熱火。

熱火在最關鍵的佛羅里達州打吡中，作客以117:121不敵魔術。路透社

熱火在最關鍵的佛羅里達州打吡中，作客以117:121不敵魔術。路透社

熱火33年前曾被紐約人5次橫掃

熱火與魔術今季因NBA盃小組賽的關係，罕有地對陣5次，豈料這5次交手成為熱火球迷的夢魘。從去年12月首次對壘起，熱火便一勝難求，今場以4分之差落敗，這5場敗仗的分差均在個位數，合共僅負27分，平均每場只輸不足6分。而熱刺更重演一項悲情紀錄，他們在1992至93球季曾被宿敵紐約人五戰橫掃，如今被另一敵死敵魔術在季內連贏5場，令聯盟33年來第2次出現單季對同一對手5次全敗的場面。

艾迪巴約手感冰冷僅入20分

早前單場取得83分成聯盟第2人的中鋒艾迪巴約，繼上場後手感繼續冰冷，15投僅6中，包括三分球7投2中得20分。魔術則有賓卡路收錄全場最高的27分，另外還有3人得20分以上。