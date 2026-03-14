NBA｜殘陣勇士僅餘8人應戰 10分不敵木狼雖敗不辱

勇士周五NBA主場迎戰木狼，球隊傷病情況雪上加霜，在王牌史提芬居里（Stephen Curry）及防守核心戴文格連（Draymond Green）缺陣下，今仗再有三將傷退，一度僅餘8人可用。縱有眾將奮力反撲，末段將分差縮小至單位數，最終仍以117:127力戰而敗，苦吞4連敗。

老將賀霍特5分鐘即傷出

勇士今仗本已陣容不整，豈料黑仔到底，老將賀霍特（Al Horford）開賽僅5分鐘即因小腿拉傷退下火線，及後替補上陣的薛夫居利（Seth Curry）及普斯（Quinten Post）亦先後傷出，令球隊輪換捉襟見肘，迫使主帥居爾（Steve Kerr）只能以8人殘陣應戰。木狼則乘人之危，在安東尼愛華士（Anthony Edwards）領軍下強攻內線，半場一度領先多達25分。

小將普斯馬斯基撐起球隊

易邊後，勇士拒絕投降，在絕境下打出拼勁。小將普斯馬斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，全場獨取25分及10個籃板，撐起球隊；剛復出的樸辛基斯（Kristaps Porzingis）亦攻入20分。勇士第3節狂轟39分，於末節更曾追至僅7分差距，令主場球迷一度重燃希望。

末節一度追至僅落後7分

然而，木狼當家愛華士在關鍵時刻再次挺身而出，全場狂砍42分，以一己之力撲滅勇士反撲氣燄，助木狼穩住勝局。勇士在最後關頭進攻熄火，無力回天，最終以10分之差憾負。賽後，勇士主帥居爾亦不禁慨歎：「這大概是我記憶中，球隊傷病最嚴重的一次。」勇士吞下4連敗後，戰績跌至32勝34負，繼續排在西岸第9，爭奪直接晉級季後賽的機會愈趨渺茫。