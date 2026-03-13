NBA｜超人退休！迪韋侯活結束18年職業生涯
更新時間：21:37 2026-03-13 HKT
發佈時間：21:37 2026-03-13 HKT
四十歲的傳奇中鋒迪韋侯活（Dwight Howard）周四正式宣布退休，結束長達十八年的NBA職業生涯。這位2004年選秀狀元在社交媒體上發表長文，告別「超人」這個與他密不可分的稱號。
侯活在聲明中寫道：「今天，我要卸下披風，從籃球界退役，全身心投入到家庭和回饋社區中。我知道你們有些人可能以為我早就『退休』了，但事實並非如此。」他在聲明中回顧：「我也會哭！我也會掙扎！面對謊言、媒體和仇恨，我依然傳遞愛，在風暴中保持微笑。」
2020年湖人總冠軍成員
侯活以高中生身份加入聯盟，2004年更加成爲選秀狀元 。他曾在2008年NBA明星賽入樽賽中穿上紅色超人披風完成創意入樽，「超人」綽號從此不脛而走。他曾八次入選全明星賽，三次榮膺年度最佳防守球員，五度領銜籃板榜。2020年，他隨湖人奪得生涯唯一一座總冠軍戒指。在十八個賽季中，侯活先後效力魔術、湖人、火箭、鷹隊、黃蜂、巫師和76人，場均取得15.7分。侯活於2025年更加入選名人堂。
「曲線」感謝批評聲音
侯活燦爛的笑容和幽默性格成為他的標誌，雖然贏得球迷喜愛，也曾招致批評。他在聲明中「 感謝」 批評者：「感謝那些唱衰我的人，因為你們每一次的所作所為，都只會讓我變得更強大。」他透露今年將推出紀錄片，讓外界了解真相。
他指自己的責任是將籃球傳給下一代，他同時宣布將每個月的12號定為「D12日」，將會前往世界各地隨機做善事，他說：「讓你們也能感受到笑容」。
