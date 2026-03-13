NBA｜當積狂轟51分準三雙領軍湖人 主場大勝公牛取四連勝

周四NBA常規賽，當積（Luka Doncic）狂轟51分、10個籃板球和9次助攻的準三雙數據，帶領湖人以142：130擊敗公牛。這是當積首次以湖人球員身分拿下50分，加上貢獻30分的李維士（Austin Reaves），合力助湖人取得四連勝，升上西岸第三位。

今場比賽，湖人上半場以67：62領先。戰至第三節初段，當積射入三分球，將比分拉開至72：62。第三節餘下7分03秒時，當積連中2記三分球，加上李維士的三分球，進一步將分差拉開至20分。最後一節湖人維持領先十分優勢，最終主場以142：130 擊退公牛，成功取得四連勝 。

湖人除了當積之外，勒邦占士（LeBron James）因傷缺席三場比賽後復出，上半場表現低迷僅得3分，但在第三節5射5中，單節砍下11分，全場貢獻18分。迪安祖艾頓（Deandre Ayton）取得23分和10個籃板球，拿下本賽季第20次雙十。 而公牛雖然有7人得分上雙，但依然以12分落敗。